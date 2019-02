El ‘Juan Sebastián de Elcano’ hará parada en La Graciosa

El histórico buque de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano tiene previsto rendir visita en otoño próximo a La Graciosa, como señal de reconocimiento y homenaje al pueblo graciosero después de que esta isla haya sido reconocida como la octava habitada del Archipiélago en el recién aprobado nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta primera visita del emblemático navío a La Graciosa se producirá el próximo día 7 de noviembre tras la iniciativa planteada por el Gobierno de Canarias al comandante del Mando Naval de Canarias, almirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, solicitud realizada formalmente tras el Consejo de Gobierno celebrado en la octava isla el pasado 21 de enero.

Buque escuela de la Armada Española, el barco del modelo bergantín-goleta Juan Sebastián de Elcano ya tenía programada una escala en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria entre los días 8 y 13 de noviembre dentro de su crucero internacional de instrucción número 92, coincidiendo con la celebración en aguas canarias de la regata Atlantic Rally for Cruisers. Para cumplimentar su visita histórica a la isla de La Graciosa, el buque escuela tiene previsto llegar a aguas gracioseras a primera hora de la mañana del jueves 7 de noviembre. Permanecerá allí toda la mañana y levará anclas a primera hora de la tarde para garantizar su llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria en la tarde del 8 de noviembre para participar en las actividades divulgativas y deportivas que están programadas.

Por imposibilidades físicas, el barco de la Armada España no podrá entrar ni atracar en el puerto de La Graciosa, toda vez que su calado de siete metros no permite una maniobra de este tipo con plenas condiciones de seguridad. No obstante, el Mando Naval de Canarias ya trabaja en la preparación de una serie de actos divulgativos con la población residente en La Graciosa para dar a conocer su historia y la labor de formación de los marineros profesionales que realiza desde hacer numerosas décadas.

Construido a principios del siglo pasado en los astilleros de Cádiz y en navegación desde su botadura el 5 de marzo de 1927, el buque Juan Sebastián Elcano recibió su nombre en honor del explorador español Elcano, capitán de la expedición internacional que completó la primera vuelta al mundo en 1522. Con una eslora de más de 113 metros, este bergantín-goleta de la Armana Española dispone de veinte velas que suman más de tres mil metros de superficie velera y lleva en la cimera de su escudo de armas un globo terráqueo con el lema latino Primus Circumdedisti Me (Fuiste el primero en circunnavegarme), en recuerdo de la gesta histórica lograda por Elcano y Fernando de Magallanes.

Desde que está destinado a viajes de formación de marinería para la Armada, la relación del buque escuela Juan Sebastián Elcano con Canarias ha sido intensa, ya que se inició en su primer viaje de circunnavegación del mundo realizado en 1928 y que recaló en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife tras haber permanecido cuarenta días en alta mar sin tocar puerto.

En estos momentos, el barco realiza su viaje 91 de formación de guardiamarinas pertenecientes a las promociones 421 del Cuerpo General y 151 de Infantería de Marina. Singladura que el 18 de enero recaló en el puerto de la capital tinerfeña en un derrotero que también incluye paradas en los puertos de San Juan (Puerto Rico), Cartagena de Indias (Colombia), Veracruz (México), Pensacola y Boston (Estados Unidos), La Habana (Cuba), Lisboa (Portugal), Gdynia (Polonia) y Kiel (Alemania) antes de regresar a las aguas españolas para culminar su travesía en los puertos vascos de Getaria y Getxo.