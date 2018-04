El deporte base de Arrecife se planta

Esta paralización es un paso más dentro del programa de movilizaciones hecho por las entidades deportivas, en respuesta a que no se han respetado los plazos dados a las autoridades locales para completar los pagos pendientes, por valor de unos 350.000 euros. Cabe recordar que fue a comienzos de febrero cuando se tuvo una reunión con la alcaldesa, Eva de Anta, en la que se advirtió de que se tomarían medidas en marzo en caso de no estar los abonos listos. Y como no se hicieron los ingresos, por cuestiones internas de Intervención, los clubes y escuelas deportivas optaron por dejar de entrenar el 8 de marzo . A cambio, en esa fecha se hizo una manifestación ante la sede municipal, con más de 500 deportistas, en la que se hizo lectura de un manifiesto y se lanzó la advertencia de que las competiciones podrían quedar paralizadas en abril, en caso de seguir los pagos sin registrarse.

Y como las ayudas continúan sin llegar a las arcas de las entidades, por las mismas se ha decidido hacer valer su amenaza. Salvo giro de 180 grados antes del viernes y siempre a expensas de que algún equipo finalmente opte por romper la unidad mostrada hasta la fecha, entre viernes y domingo no participarán los deportistas de base de Arrecife en competiciones oficiales.

A cambio, se contempla que estos deportistas tomen parte en alguna nueva protesta. Para la noche de este martes hay previsto un encuentro de representantes de las entidades, con la finalidad de decidir qué hacer.

Cabe apreciar que desde el Ayuntamiento se han estado demorando los pagos a causa de la fiscalización de las facturas y justificantes de la campaña 2015-2016 que debieron entregar las entidades, según se reconoció en su momento por el concejal de Deportes, Manuel Hernández Noda. Además, se han dado cambios en Intervención, aspecto que también parece que ha afectado a las tramitaciones orientadas a completar abonos.

Con todo este panorama, lógico que sea fácil adivinar que queda mucho para saber qué pasará con las ayudas de la actual temporada en curso.