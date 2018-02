De Anta no logra apoyos para pagar a Endesa

El pago tuvo el voto a favor del gobierno, con 8 ediles socialistas y del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL); votando en contra 9 concejales de Partido Popular (PP), Vecinos Unidos (VU) y Coalición Canaria (CC), durante el primer pleno desde que los nacionalistas se pasaran a la oposición, a comienzos de diciembre. Se abstuvieron los demás partidos, caso de Ciudadanos, Somos y Ganemos.

Y de estos últimos es de donde la alcaldesa tiene previsto tirar para un próximo pleno extraordinario donde abordar la deuda con Endesa. Esta sesión se espera que sea en pocos días, basada en que hay informe favorable de Intervención, según declaraciones de la regidora, muy crítica ayer con CC. «La actitud de Coalición Canaria es incalificable; se niegan a pagar por un gasto del que ellos han sido partícipes, pues los consumos corresponden a un periodo en que formaban parte del grupo de gobierno», según aseguró De Anta.

En caso de que no haya acuerdo, no es descartable que Endesa dé orden de hacer los cortes en este mismo mes. De precedente está lo sucedido a mediados de enero, cuando se dejó sin luz al pabellón de Titerroy. No fue a más la cosa y se repuso el suministro gracias a las negociaciones de la alcaldesa con la empresa suministradora, bajo compromiso de liquidar los recibos.