CC pide al PP que impida al PSOE quitar los jinetes de Jason deCaires

Los consejeros de Coalición Canaria (CC) al Partido Popular (PP) a que no permita que su socio de gobierno, el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), dirigido por Carlos Espino y María Dolores Corujo, llevarse las esculturas del artista internacional Jason deCaires al parque móvil, mientras se busca otra ubicación. Asimismo, denuncian «la inadmisible injerencia del jefe del Gabinete de la Presidencia en todos los asunto, «no sólo ejerciendo de presidente in péctore de la primera institución, sino también de los organismos autónomos como son los Centros de Arte Cultura y Turismo». Los nacionalistas hacen así referencia a uno de los últimos episodios protagonizados por Espino, al ordenar a una empresa que inicie los trabajos de retirada de los jinetes. Tiene en cuenta CC que el artista no ha dado permiso a la retirada, pues le trasladó personalmente a Espino que la obra debe estar en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo-Castillo de San José.