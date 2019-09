El Cabildo dice a deCaires que su obra «daña la imagen de César»

El Cabildo ha comunicado recientemente al escultor británico, Jason deCaires Taylor, su intención de retirar del Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC) Castillo de San José el conjunto escultórico denominado The Rising Tide (La Marea Creciente), dispuesto en la marea. El anunció fue comunicado recientemente al artista, durante una reunión mantenida en la sede de Presidencia del Cabildo, entre el propio escultor y Carlos Espino, jefe de gabinete de la presidenta de la institución, María Dolores Corujo (PSOE).

En el encuentro, solicitado por el propio artista internacional a la actual mandataria cabildicia, para conocer las intenciones del nuevo grupo de gobierno (PP-PSOE) con sus obras, el representante socialista trasladó al autor la intención de que el conjunto escultórico sea retirado próximamente de la zona del litoral, frente al Castillo de San José, sede central del Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC). El argumento dado por el propio Espino, es que el conjunto de esculturas «daña la obra del artista lanzaroteño César Manrique», según ha explicado el propio Jason deCaires Taylor en declaraciones a este periódico.

«Cuando oí esto, sentí una gran tristeza, no podía entenderlo, yo pensé, pero si el MIAC es un museo de arte contemporáneo con una colección de artistas, y con obras diversas..., pero obviamente ellos no están de acuerdo con que esta obra esté en este lugar y no lo entiendo, no entiendo como pueden decir que dañan la imagen de César», aseguró el escultor. A juicio de Jason deCaires Taylor, estas esculturas «son una obra de arte abierta, un vehículo para transmitir un mensaje de activismo en defensa del medio ambiente», añadiendo que «el argumento de que daña la imagen de César es una auténtica locura, porque es precisamente lo que César hizo, hacer de Lanzarote un centro de arte abierto, una isla única, y entiendo que este es el camino iniciado; atraer turismo de calidad potenciando el arte».

Preguntado el artista qué hará si el Cabildo no quiere los caballos en este museo, señaló que «yo no tengo ningún problema con los caballos, tengo una lista de posibles clientes y de museos de todo el mundo que están muy interesados en la obra, de modo que si el Cabildo manda las esculturas a Inglaterra, me parece perfecto; es lo que le dije al representante del Cabildo, yo tengo otra copia de esta obra en un museo de Noruega y me han pedido tener las dos, así que ellos verán».

Explicó deCaires Taylor también que él en su día cedió estas esculturas por diez años al Cabildo y que pasado este tiempo se negociaría qué hacer con los cuatro caballos. A su juicio, este emplazamiento en Arrecife es el mejor lugar para esta obra, asegurando asimismo que continuamente está recibiendo mensajes en el sentido de que muchos turistas disfrutan con la visión de las esculturas. Además, concretó que el lugar actual en el que se ubican «es perfecto, porque las mareas no dañan los caballos, pero si deciden llevárselas a otro sitio podrían dañarse con las mareas, porque tienen que instalarse en un lugar que no sea mar abierto». Preguntado si sabía a donde le dijo el representante del Cabildo que iban a trasladar este conjunto escultórico, su autor señaló que no lo sabe, «solo dije que si no las quieren que las envíen a Inglaterra».

Por último, deCaires defiende el mensaje que quiere transmitir con esta obra. «Es un grito para frenar el cambio climático, los cuatro jinetes son los de la apocalipsis que representan el cambio climático, y las esculturas de los dos hombres de negocios representan la especulación que trae la destrucción del medio ambiente».