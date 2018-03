Arrecife no paga el agua desde 2013 y debe ya 800.000 euros

El ayuntamiento que preside Eva de Anta hace aguas por todas partes, y nunca mejor dicho, porque acumula deudas por facturas impagadas por consumo de agua que llegan a alcanzar casi los 800.000 euros, acumuladas desde que la antigua Inalsa dejó de prestar el servicio y empezó a ser la filial de Canal de Isabel II, Canal Gestión Lanzarote, la que se hizo cargo.

Desde 2013 el ayuntamiento de la capital apenas ha pagado el importe total del agua facturada por dicha empresa, lo que ha llevado a esta a tramitar una demanda judicial contra el propio Consistorio capitalino para asegurar el pago de una deuda inicial por importe de unos 240.000 euros y evitar así su vencimiento. Dicha deuda municipal se remonta a suministros de agua facturados durante los ejercicios de los años 2013 y 2014.

Además, la empresa suministradora ya prepara otra demanda a través de los juzgados, en idéntico sentido, para reclamar el pago de la deuda acumulada por abasto de agua correspondiente a los ejercicios atrasados de 2015, 2016 y 2017. El importe del impago acumulado durante esos años superaría los 488.000 euros. Canal Gestión Lanzarote ya ha advertido al Consistorio de dicha acción judicial como requerimiento previo a la correspondiente demanda.

Los impagos ya han llevado en al menos una ocasión a que la empresa suministradora haya actuado cortando el suministro en servicios no esenciales, de forma puntual, como agua de riego de jardines o servicios no considerados básicos, dado que la empresa suministradora no está facultada para llevar a cabo dichos cortes, como sí hace con cualquier otro usuario moroso.

La deuda acumulada por Arrecife en agua se debe, según fuentes consultadas, a que no hay una responsable técnico que firme las facturas atrasadas, por ausencia de un contrato. Algo similar a lo que ha sucedido con otros servicios esenciales no pagados, como la energía eléctrica que suministra Endesa, aunque en este caso el único suministrador es Canal Gestión, mientras que con la luz se puede suministrar por varios operadores.