Acuerdo Canarias-Estado sobre los menores

El presidente canario, Fernando Clavijo; y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, mantuvieron este lunes un encuentro en Lanzarote donde acercaron posturas con respecto como optimizar recursos a la hora de cuidad de los menores no acompañados bajo tutela del Ejecutivo canario, muchos de ellos llegados a bordo de una patera. Visitaron instalaciones bajo gestión del Cabildo, incluido el Albergue de La Santa, improvisado centro de acogida este otoño. En este emplazamiento, la representante estatal aseguró que hay intención de implementar los recursos existentes.

Dijo Lima que de la partida global de este año (40 millones de euros) para el cuidado de menores no acompañados (casi 12.000 estos días en España), hay opción de disponer de una partida de 2 millones de euros para actuaciones extraordinarias, dando a entender que se dará esta consideración a la afluencia notables de menores a Lanzarote en las últimas semanas, si bien sin dar más detalle. Añadió la secretaria de Estado que se está en disposición añadida de revisar el criterio general del reparto económico en 2019, a través de «una mesa interterritorial de la que forman parte varios ministerios, las comunidades autónomas para poder articular ayudas de la mejor manera posible, además de establecer protocolos y modelos de atención y coordinación».

La exposición de Lima fue valorada de manera positiva por el presidente canario, «ya que se cumple el compromiso que Pedro Sánchez adquirió para comprobar la situación real y no meramente los números que muchas veces no reflejan el impacto real en el territorio». Y aprovechó Clavijo, además, para resaltar que «Canarias ha dado una respuesta coordinada a la llegada de menores extranjeros no acompañados y como siempre hemos demostrado nuestra solidaridad». Además, demandó medios para evitar que las pruebas óseas se sigan ralentizando, si bien derivando al Estado la responsabilidad de que haya refuerzos en materia de profesionales forenses en el Palacio de Justicia de Arrecife. Demandó también el presidente canario políticas que favorezcan la integración de los menores, «e incluso la reagrupación familiar con parientes que viven en otros territorios del Estado».

En idéntico sentido se pronunció el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, quien hizo especial mención a que el Albergue de La Santa no es un recinto concebido para acoger a menores no acompañados de forma permanente. Instó a que se den acuerdos que faculten dejar sin efecto la situación de emergencia declarada en octubre pasado, que sirvió para acceder al inmueble, ante la necesidad inmediata de tener recursos. «Hay que desalojarlo cuanto antes», reclamando que se tenga en consideración «la necesidad de que se arbitren medidas que permitan el traslado de los chicos a otras islas e incluso a otras comunidades autónomas si fuera necesario».