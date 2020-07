Una orden judicial desbloquea el servicio de las hamacas en el sur

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Las Palmas, a raíz de una denuncia de Perfaler, concesionaria de la gestión del servicio de hamacas en las playas de Maspalomas, Meloneras y Playa del Inglés, ha obligado en varios autos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a pagarle una deuda de casi 3 millones de euros a la adjudicataria y ha despejado el camino para el restablecimiento de esta prestación en estas calas del sur. Este abono, efectuado la semana pasada, y un informe técnico municipal que da seguridad jurídica a la concesionaria para seguir prestando el servicio, pese a que el contrato está vencido, abren la puerta a que puedan volver los hamaqueros a estas playas. La previsión municipal es que estén operativos antes de cerrar julio.

Usuarios de esta parte del litoral de la isla se han quejado estos días de que haya llegado el verano y de que media Gran Canaria ya esté recobrando la normalidad y, sin embargo, las grandes playas del sur aún no tengan activo un servicio tan básico. A ello se le añade, apuntan, la mala imagen que da la presencia, en estas mismas calas, de hamacas y sombrillas apiladas, con algunas de ellas, las más expuestas al sol, muy deterioradas. Denuncian que, para colmo, y dado que no hay nadie que las controle, son usadas por su cuenta y riesgo por algunos bañistas que luego las dejan por donde les parece. No entienden que playas de tanta relevancia turística internacional en Gran Canaria despierten esta sensación de abandono.

Desde la concejalía de Cuidado del Litoral, que coordina el edil Samuel Henríquez, se comparte la urgencia y la necesidad de poner en marcha esta prestación y se asegura que el gobierno local, conformado por un pacto entre PSOE, NC, CC y Cs, ha hecho todo lo posible por agilizarlo. Advierten fuentes autorizadas de la concejalía que el ejecutivo municipal que preside Concepción Narváez llevaba meses intentando tramitar el abono, pero no lo conseguía, precisan, por «los constantes obstáculos de ciertos técnicos de la administración», según expresión textual. Es más, aprobaron en un pleno reciente abonar a Perfaler ese importe de casi 3 millones. Sin embargo, el expediente no terminaba de escapar de la maraña burocrática. La adjudicataria recurrió al juzgado para denunciar la inactividad del consistorio, que le debe facturas desde 2017, desde el mandato de PP-AV, y pidió como medida cautelar el pago de lo adeudado. El magistrado aceptó y dio tres días al Ayuntamiento para que pagase lo acordado en pleno. El ingreso ya se hizo. No obstante, la deuda con Perfaler es mayor. Según fuentes de Cuidado del Litoral, es de 6 millones más.

Resuelto este primer impedimento, el gobierno informa de que, además, ha tenido que solventar la petición de la concesionaria de que se le diera alguna garantía de que, pese a que tiene el contrato vencido desde hace años, iba a poder seguir prestándolo y de que no iba a tener luego problemas para cobrar. Lo han hecho mediante un informe que certifica que es un servicio básico, porque también tiene adjudicada la limpieza, y que ha de seguir prestándolo Perfaler hasta que se saque a concurso.

Con datáfono y con menos tumbonas

El Ayuntamiento quiere que el servicio esté operativo este mes, eso sí, con todas las garantías poscovid. Se reducirá el número de tumbonas, entre un 60 y un 70%, porque deberán estar más separadas. Y serán todas desinfectadas. Para evitar el cobro en metálico, el consistorio aportará datáfonos a Perfaler.