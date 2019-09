Torres asegura que el incendio en Gran Canaria estuvo «a las puertas de ser una hecatombe»

Eso sí, Torres no subestimó el "importante daño medioambiental" provocado por los incendios y sostuvo que hay que tomar medidas contra el cambio climático para evitar éstos y otros incendios, así como otros problemas ambientales.

Cuantificar los «importantes» daños

Torres: "La realidad es que vas por la calle y la gente te felicita"

Preguntando por su gestión de este primer gran reto a la llegada al Gobierno, dijo que "la realidad es que vas por la calle y la gente te felicita". "Gente que no es de mi partido, porque me lo dicen, y que alcaldes de formaciones que no son de mi partido también lo han dicho en público", dijo.