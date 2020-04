Sancionados por negarse a trabajar sin protección

La indignación es máxima en parte del personal de limpieza de Telde después de que la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basura de la ciudad, la UTE Santana Cazorla-Valoriza, les haya comunicado que serán sancionados con 10 días de empleo y sueldo por negarse a trabajar hace tres semanas.

Fue el pasado 16 de marzo cuando alrededor de una quincena de operarios no salieron a realizar sus labores diarias al entender que no disponían de los Equipamientos de Protección Especial (EPI), ni de las medidas de seguridad adecuadas. «Tenemos que ir pegados en la parte trasera del camión, no hay gel desinfectante, y los guantes y las mascarillas son deficientes», aseguraban entonces los trabajadores.

Como medida de protesta, y también por el miedo a contagiar el Covid-19 y transmitírselo a sus familiares, parte del personal pasó la noche en las instalaciones de la empresa, en el Parque Empresarial de Melenera, sin salir a trabajar. Sin embargo, este parón solo duró un día puesto que la UTE les amenazó con que su actitud iba a tener consecuencias si al día siguiente no realizaban sus funciones. Así que, por temor a represalias y sin que se solucionase la falta de equipamiento, al día siguiente volvieron a prestar el servicio habitual.

Sin embargo, esto no evitó una sanción que tanto los trabajadores como la oposición consideran desproporcionada. «El PSOE denuncia que se sancionen a trabajadores que prestan un servicio esencial por exigir los equipos de protección especial y las medidas de seguridad establecidas en el estado de alarma», reivindicó el grupo socialista. Una queja a la que se sumó Izquierda Unida y en la que ambas formaciones exigen la intervención del alcalde y del concejal del área para defender a los trabajadores.