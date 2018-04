La ITV cortó el crédito hace mes y medio al Ayuntamiento

El portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, usó el capítulo de Ruegos y Preguntas para lanzar el dardo. «¿Cuál es la razón por la que el traslado de los vehículos del parque móvil del Ayuntamiento a la ITV se hace a través de los talleres y no con los propios conductores municipales?». Era una pregunta intencionada. Y el edil del área, Juan Martel, no escurrió el bulto. Admitió en la misma sesión que la ITV de Maipez ha cortado la línea de crédito que tenía abierta para el consistorio y que el problema deviene de facturas viejas e impagadas, de 2014, 2015 y 2016. Así y todo, avanzó que ya están tramitadas y a punto de abonarse. Sin embargo, acabado el pleno aclaró que en realidad el origen de la deuda se debe a la propia ITV, que no logra meterlas como debe en el programa informático para las facturas.

Lo curioso es que Martel reconoció también que para poder sortear ese veto, recurren a un taller. El mecánico adelanta así el pago y después se lo cobra al consistorio. Fuentes consultadas apuntan a que esta colaboración se está pagando como un servicio extra y que está saliendo por 15 o 20 euros. Martel aseguraba este viernes a media tarde que ese dato no había podido confirmarlo.

La deuda acumulada con la ITV asciende a 8.027 euros, y no corresponde solo a facturas viejas de 2014, 2015 y 2016, sino que también las hay de 2017. El Ayuntamiento le debe todo el año. Además, tampoco está pagado enero de 2018. Esta situación motivó entonces que la ITV les cortara el crédito hace mes y medio.

No fueron las facturas de la ITV las únicas de las que se habló. El pleno aprobó también con los votos del gobierno (NC, CC y CCD) y la abstención de toda la oposición 402.542 euros en diversos reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar servicios esenciales que carecen de contrato, como la luz, el cementerio, el centro de Alzhéimer, el combustible o el arreglo de los semáforos.