«La calle está a mi nombre, pero refleja a todos los empresarios»

Es presidente de honor de Cecapyme y de la Confederación Canaria de Empresarios, Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, Cordón de Distinción del Gobierno autónomo de Madeira, Hijo Predilecto de Gran Canaria y este año, además, fue pregonero de las fiestas de Santiago Apóstol de Gáldar, municipio en el que nació y de lo que se enorgullece. Pues a esta ya larga lista de condecoraciones, el reconocido y veterano empresario Sebastián Grisaleña Sánchez sumará hoy miércoles una más. La nominación de una calle en Telde.

«Estará a mi nombre, pero ahí quedarán reflejados todos los empresarios de El Goro, porque hemos luchado mucho», apunta Grisaleña, gustoso de compartir este honor con el resto del parque de empresas más grande de Telde, donde se instaló con su compañía en 1984 (antes estuvo en Lomo La Francia), y por cuyo futuro acumula años de dura brega.

Esta concesión, que fue solicitada por la Asociación de Empresarios de El Goro, a la que luego se sumaron otros colectivos, fue aprobada por unanimidad en un Pleno municipal de 2011, pero será este miércoles, a las 13.00 horas, cuando Grisaleña verá materializado lo que para él es «una alegría». Y se explica. «Soy galdense de pro, pero me siento muy vinculado a esta ciudad, aquí me siento respetado y querido», confiesa.

«Y que conste que yo no soy de los que dice: voy a hacer esto para que me den una medalla». Su dilatada implicación social la vincula a su forma de ser, una persona «cercana», con muchos amigos, «hasta en el infierno», y muy activa. «Y ya no hay nadie que me cambie». Pone un ejemplo. Tiene 75 años, está jubilado, y sigue al pie del cañón, defendiendo los intereses de El Goro, ahora como presidente del recién creado Ente Urbanístico de Conservación GoroEco. Y, aparte de agradecer lo que han contribuido a este objetivo la actual alcaldesa, la consejera insular de Industria y el presidente del Cabildo, Grisaleña recuerda el esfuerzo que les ha costado llegar hasta aquí. Cita particularmente a Francisco Pérez, que le sucedió al frente de la Asociación de Empresarios de El Goro. «Paco y yo hemos dedicado mucho tiempo altruistamente, en medio de enfrentamientos, denuncias..., un esfuerzo que la mayoría de empresarios del polígono desconoce, y si lo conoce, no lo valora; la verdad, es una pena».

Pero no solo ha trabajado activamente por la defensa de los intereses de los empresarios, de El Goro y de toda la provincia, sino que ha colaborado, y sigue haciéndolo, con causas sociales, como la de la Obra Social e Yrichen, o culturales, como el Círculo Cultural, la asociación del Museo Marítimo o la de Fernando Guanarteme. ¿Por qué? «Porque en la sociedad los cargos te dan un estatus, pero te lo dan para que participes y apoyes a la sociedad». Ese ha sido un valor en su vida, como también, añade él, la coherencia, la rectitud, la seriedad, el compromiso y el respeto a todo el mundo. Cree además en el valor de la experiencia. Por eso no termina de jubilarse, porque cree que aún es mucho lo que puede dar por los demás. Sin ir más lejos. Ahora su reto es reasfaltar la otra mitad del polígono. Cree que las obras podrán empezar antes de Navidad. Y avanza que quieren dotar a GoroEco de sede propia y prestar un servicio de guardería a los empleados de El Goro. Pero hoy no toca hablar de obras. Toca hablar de Grisaleña. De reconocerle su labor.