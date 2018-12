El millón de euros de Madrid da para dos de las tres guarderías

El millón de euros que ha concedido el Gobierno central para la rehabilitación de las tres escuelas infantiles municipales, cerradas en 2013 por un plan de ajuste aprobado por el ejecutivo local de entonces, no dará para poner al día los tres edificios. Así lo confirmó este miércoles en el pleno la alcaldesa, Carmen Hernández, en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE, Alejandro Ramos, en el marco del debate que se generó justo antes de que la sesión ratificara por unanimidad el convenio firmado en Madrid.

La mandataria local informó de que el Ayuntamiento aún no dispone de proyecto para ejecutar estas obras (no lo encargaron hasta no tener el dinero concedido), pero que sí cuentan con una memoria económica valorada. Según esta estimación técnica, ese millón de euros cubrirá el 100% de la rehabilitación de las instalaciones de la guardería de Jinámar y el 100% de las de La Herradura, pero no darán para las de Las Remudas, que es la que, además, se halla más deteriorada, víctima de saqueos y actos vandálicos.

Dado que para afrontar estas obras, el Ayuntamiento ha de disponer de todo el dinero, la alcaldesa anunció que ya ha gestionado con el Cabildo que le aporte lo que falta con cargo al plan de inversiones financieramente sostenibles.