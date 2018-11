El juez obliga al consistorio al pago de 4 millones a FCC

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado parcialmente un recurso que presentó FCC, concesionaria del servicio de limpieza viaria, y ha condenado al Ayuntamiento a que le pague a esta empresa 3,958 millones de euros, más los intereses de demora. Este fallo, dictado por el magistrado Ángel Teba García, data del 11 de octubre pasado, y entre las facturas que el juzgado le insta a abonar, según señala el portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, figuran seis, por valor de 3,2 millones de euros, que se le reconocieron a FCC en el último pleno municipal, razón por la cual le lleva a asegurar que la alcaldesa, Carmen Hernández, «le mintió a los concejales».

¿Y por qué? «Porque nos dijo que con aquel reconocimiento de facturas a FCC en el pleno, el Ayuntamiento lograba que la empresa paralizara la vía judicial que había iniciado para reclamar el pago; y está visto que no ha sido así; esta sentencia, que ella conocía desde hacía un mes, porque la alcaldesa es la responsable de la asesoría jurídica, prueba que el pleito no se había paralizado, sino que lo paró el juez al dictar su resolución», indicó.

Artiles le reprocha al gobierno local que, primero, no contestara a la reclamación de FCC en vía administrativa, lo que dio lugar a la demanda, y que luego ni siquiera compareciera en el juicio. Hace cálculos y cifra que los intereses que habrá que pagar por esa deuda ascienden a casi dos millones. «Si FCC tiene contrato en vigor y no hay tensiones de tesorería, ¿por qué no se pagó en plazo esas facturas y se dejó que encima se acumulasen intereses?». Recuerda que le preguntó en el pleno por estos intereses a la edil de Hacienda, Celeste López, y que no le respondió. «Presumen de una gran gestión económica y no pagan las facturas que tienen consignación presupuestaria; hace tiempo que dijimos, y nos ratificamos, que la edil López no está capacitada para gestionar el área económica, así que debería estar cesada, pero ahora también instamos a la alcaldesa a que, por mentir al pleno, abandone el cargo o anuncie que no se presenta a las elecciones».