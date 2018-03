El caso Faycán se desinfla

El fiscal Luis del Río volvió a rebajar este miércoles sus peticiones de pena iniciales a los 8 acusados del caso Faycán que decidieron no reconocer los hechos y permanecer en el banquillo hasta el final. El atenuante que expone en sus conclusiones finales apela a las dilaciones indebidas muy cualificadas que se han dado en este proceso. Para ninguno de ellos le reclama más de dos años de cárcel, por lo que, salvo que el tribunal decida lo contrario, no tendrán que entrar en la cárcel si fueran finalmente condenados. Esta excepción no afectaría a José Luis Mena, que, de salir condenado a prisión, vería sumar el tiempo que le cayese a los años que ya está cumpliendo. Hoy declararon el técnico municipal Emilio Hernández, Mena y la exalcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, aunque esta último se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del fiscal. Al juicio aún le quedan dos sesiones, los días 12 y 13 de marzo, para los informes finales del fiscal y las defensas, Entonces quedará visto para sentencia.