El exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias conoce de primera mano las condiciones del convenio porque, no en vano, a él le tocó negociarlo en primera persona en nombre del Ejecutivo regional y, por tanto, en nombre de los propios vecinos de Ojos de Garza. «Ese convenio sigue vigente, pero tenía un claro condicionante: Aena asumiría el coste de reubicar a todo el barrio siempre que quisiese realojarse al menos un 60% de los dueños de las viviendas afectadas por el expediente de expropiación». Hace unos meses las administraciones canarias iniciaron los trámites para que los vecinos se manifestasen y dijesen si quieren o no el realojo. «Estamos muy próximos ya, pero aún no se ha llegado al 60%».

Llegó el momento

A juicio de Berriel, los afectados no terminan de decidirse porque, dado el tiempo que ha transcurrido, no acaban de creerse que ahora, sí o sí, toca pronunciarse. «Pero han de saber que ya las administraciones canarias han hecho su trabajo y que el proceso está ahora en sus manos; estamos a la espera de que ellos se pronuncien, no podemos hacer otra cosa; si quieren realojo, lo habrá, si no, quedarán a merced de Aena».

Reabrirá la oficina de información

Las administraciones canarias implicadas en el proceso han decidido reabrir un mes más, o dos, la oficina de información para los afectados en Alcampo, y remitir una carta conjunta a todos los afectados explicándoles lo que se ha hecho hasta ahora y el momento en el que se está. Apuestan por dar otro empujón al proceso. «Es razonable que haya gente reticente, porque ha pasado mucho tiempo y están cansados, pero tienen que saber que ese tiempo no se ha perdido, las administraciones canarias y el movimiento vecinal hemos estado trabajando, y ahora les toca a ellos». Subraya que para pasar a una segunda etapa, que implicaría ya comprar el suelo que se reservó en Montaña Las Tabaibas, redactar el planeamiento y los proyectos técnicos de las casas, hay que saber cuánta gente quiere reubicarse.

Entiende Berriel que tampoco ayuda a que los afectados se decidan esas informaciones que de vez en cuando suelta Aena sobre cuándo hará o no la tercera pista. «Lo que los vecinos han de tener claro es que la haga cuando la haga, el Plan Director existe y está en vigor, y mientras sea así, no se van a librar de esa espada de Damocles ni de esa incertidumbre que ahora tienen». Es decir, que Aena tiene la sartén por el mango. «La prueba es que ese Plan Director no ha sido anulado, así que la mejor manera de salir de esta incertidumbre sobre sus casas es el realojo; si el barrio se muda, no tendrán que preocuparse de cuándo se ampliará el aeropuerto». Además, sostiene que el nuevo núcleo proyectado supondrá un salto cualitativo respecto al actual. «Ya me gustaría tener a mí una casa en ese barrio, moderno, energéticamente sostenible».

Y les despeja otra duda. «El documento que firmarán solo acredita que desean la reubicación, que optan por el realojo y que cambiarán su vivienda por otra; los vecinos no tienen nada que perder». Ahora bien, insiste. «El tiempo ya juega en contra; las administraciones no tenemos todo el tiempo del mundo, han de saber si siguen o archivan este asunto, pero sería una gran lástima haber llegado hasta aquí, tenerlo casi al alcance de la mano y que se venga abajo porque haya vecinos que no crean en el proyecto». Ahora, subraya. «Si se llega al 60%, Aena tiene que cumplir el trato y el nuevo barrio será una realidad en pocos años».