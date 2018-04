450 euros a cada policía de Telde por fin de semana extra

Estaba previsto que este viernes se aprobara en la Mesa General de Negociación la propuesta del gobierno municipal de hacer una excepción con la Policía Local para que pueda cobrar horas extra (al resto de los trabajadores se les compensa con días libres) y destinar así a ese fin 162.000 euros durante 2018, pero, según informó el edil de Personal, Agustín Arencibia, dado que la medida solo afecta a un colectivo concreto de trabajadores, se aplazó la votación para el próximo miércoles, en el marco esta vez de una Mesa de Funcionarios. Además, Arencibia justificó el aplazamiento al admitir que introdujo algunos cambios en la propuesta inicial que aconsejan dar unos días a los sindicatos para estudiarlos.

No ha cambiado la cuantía que el tripartito quiere destinar este año a horas extra, 162.000 euros, pero sí el precio de cada hora y la fijación de algunas condiciones. Así las cosas, el informe de servicios extraordinarios establece que cada policía local que trabaje en un fin de semana que no le toque por turno (siempre tendrá carácter voluntario) percibirá 450 euros por los dos días. Fija un mínimo de agentes por turno (10 mañana y tarde, y 8 de noche). Y dice que dado que cobrarán horas extra, no podrán disfrutar de reducciones de jornada en Semana Santa, veranos y Navidad, como sí puede el resto de los trabajadores.