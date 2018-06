La cochinilla, el oro rojo que pide respeto y reivindica futuro

Producto de calidad

Hace 6 años plantó dos fincas en Ingenio, en un lugar perdido del mundo donde 1.600 tuneras le rentan entre 150 o 200 kilos al año de la fuente de un carmín natural que a día de hoy es tenido por un tesoro, aunque, también es verdad, más fuera que dentro de las islas. Gran Canaria pone las condiciones, Lorenzo, sus atenciones, e Internet e Instagram, las alas. Partidas de la cochinilla que produce su empresa, Canaturex, han volado a Australia, Polonia, Islandia, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Bélgica o India.

¿El secreto? La calidad del producto. Canarias no puede competir, por ejemplo, con Perú, líder mundial en exportaciones. Ni en cantidad ni en precios. Pero sí en calidad. El ácido carmínico que da el pulgón que se cría en las tuneras (Opuntia ficus indica) de las islas, el Dactylopius coccus, registra un 19% de concentración, frente al 15 o 16% de la de los mayores competidores. «Y si nos ayuda el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), estamos en condiciones de llegar al 22 o 23%», advierte con convicción.

Así las cosas, apunta, los cimientos están puestos, lo que falta es darle un empujón, para lo que cree indispensable el apoyo de las instituciones de las islas. «En 10 años no hemos recibido ayudas de la administración, he tenido más de 20 reuniones y todavía no he visto nada». Pero justo ahora empieza a ver la luz al final del túnel. Días atrás le recibió el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, y tras años de ir cada uno por su lado, los productores de Lanzarote ya le han mostrado interés en sumarse a Acecican para remar juntos.