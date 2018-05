Ingenio sigue sin teniente de alcalde y sin noticias de Rafael Caballero

El Ayuntamiento de Ingenio no ha cubierto todavía el puesto de primer teniente de alcalde que dejó vacante Juan Rafael Caballero, tras su dimisión la semana pasada, ni tampoco se han aclarado las razones por las que tomó esta decisión, cuando se hicieron públicas las dudas sobre su título de médico, que tenía en su currículum, colgado en la página de transparencia del propio consistorio.

Mientras tampoco hay novedades por parte del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, que ha abierto una investigación al respecto, una vez confirmado que este exconcejal socialista nunca ha estado colegido ni en éste ni en el de Santa Cruz de Tenerife.

El socio de gobierno en Ingenio, Forum Drago, a través de su líder, José López Fabelo, también se ha mostrado sorprendido por esta crisis de gobierno municipal, «porque en el día a día de nuestra gestión como socio de gobierno yo he tenido algunas discrepancias con Juan Rafael Caballero pero como las he tenido con otros concejales, contraste de opiniones que no han ido más allá. Tengo entendido que el propio alcalde todavía no ha podido hablar con él».

El responsable de la Concejalía de Deportes añade que «entiendo, como todos, que si hasta ahora el mencionado exconcejal todavía no ha explicado sus razones personales pero sí ha dimitido es que existe algún problema porque yo siempre he pensado que tiene conocimientos de medicina pero es posible que haya cometido algún error», sostiene José López, para quien «esta dimisión debería ser ejemplo para otros muchos representantes de la política municipal de Ingenio».

En su opinión «no estamos hablando de un caradura que se haya aprovechado de su cargo sino de un hombre de vergüenza y cabal que está atravesando un momento muy malo y al que hay que dar el beneficio de la duda».

Finalmente, sobre el centro médico de Carrizal en el que habría colaborado Caballero y uno de cuyos propietarios es un asesor de José López, Juan Andrés Sánchez, aseguró desconocer cualquier tipo de relación de éste con Caballero que no fuese legal «y es verdad que es mi asesor porque sabe mucho de deporte y lo hace casi de forma altruista».

Entretanto, el concejal portavoz del grupo de gobierno, Cristopher Rodríguez, confirmó a este periódico que el alcalde de Ingenio, Juan Díaz, recibió en su despacho al presidente insular socialista, Sebastián Franquis, para «hablar de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en relación a alguna partida que tiene que ver con inversiones en Ingenio».

Franquis anunció la semana pasada la creación de una gestora para abordar el recambio de Juan Rafael Caballero en su cargo de secretario general del partido en el municipio, asunto que todavía parece estar pendiente de resolución.