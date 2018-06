Los vecinos de Tauro protestan por el vallado de la playa

«No nos dejan ir a nuestras playas»

«Seguimos con el destrozo de Playa de Tauro. La empresa se para por alto la denuncia de la paralización de la obra de la Fiscalía de Medio Ambiente. Lo que quieren los empresarios es que los canarios no utilicemos nuestras playas. ¿Qué seguridad hay? No podemos aparcar y que no vengamos a la playa, y así seguir destrozando nuestro litoral. Los políticos que tenemos han permitido el destrozo de nuestra playa de Tauro por el beneficio de unos pocos. Por estamos los miembros de la asociación de vecinos de Tauro y playa de Tauro a pie de cañón para reclamar lo que es de todos», asevera Ojeda.