Drag Sethlas, flamante nueva reinona del FestuM+

La gala drag, convertida un años más en el espectáculo más aplaudido, divertido y transgresor del carnaval internacional de Maspalomas, elevó anoche a lo más alto de su fortaleza medieval, para consagrarlo como nuevo Drag Queen, al drag Sethlas quien recibió el premio y los demás atributos que corresponden a su reinado de manos del alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez.

El jurado, que no lo tuvo fácil, presidido por Armando Gil Cabrera, decidió que fuera segundo finalista el drag Múlciber con la fantasía Reinas de una profecía y en representación de Althay starup legal machine.

El tercer finalista de la gran noche loca resultó el drag Vanderbilt que con su fantasía New York, New York hizo disfrutar a lo grande al numeroso público que anoche no se quiso perder el espectáculo que tuvo lugar en el centro comercial Yumbo.

Origen. El mundo drag, con el que tanto se divierten miles y miles de personas, tuvo su origen precisamente en el Yumbo, dentro de los actos del carnaval, hace de esto 32 años. En aquellos comienzo no se denominaba drag, sino que llevaba un nombre compuesto que sonaba más extranjero, la Transkarnatival, haciendo referencia a la transgresión, la carne y la fiesta del desenfreno, pero no con el nivel de espectáculo televisivo que tiene en la actualidad.

La gala Drag Queen de anoche estuvo patrocinada por la firma Fund Grube, y la misma llegó a miles de personas de todo el mundo porque fue retransmitida desde su inicio, a las 21.00 horas, en directo para toda España a través de la 2 de TVE, y para todo el planeta a través del Canal Internacional, la web de rtve.es, y por la Televisión Canaria (TVAC).

La noche más loca y transgresora del carnaval, contó un año más con el presentador Roberto Herrera, que sorprendió, como tiene acostumbrados a todos, llegando al escenario de una forma particularmente distinta. En esta ocasión estuvo acompañado por la cantante Natalia Rodríguez, que también actuó en el escenario del centro comercial Yumbo, para contentar a sus muchos seguidores.

La gala no fue solo espectáculo drag, sino que en su transcurso de más de dos ahoras, registró las actuaciones del grupo electro pop Loco Mía, conocidos por su espectacular manejo de los abanicos, y del dúo pop dance internacional Baccara, quienes hicieron bailar y moverse a un público totalmente entregado con el espectáculo.

La gala recibió elogios de numerosos especialistas en este tipo de espectáculos quienes destacaron no solamente la variedad, sino la alta profesionalidad demostrada por todos los aspirantes en el escenario.

Tras la gala drag, dio comienzo sobre el escenario el mogollón carnavalero, patrocinado por Pacha Gran Canaria, con los deejays Javi Row y Ezequiel Asencio, y un espectáculo de gogós de la mejor discoteca de la isla.

El carnaval FestuM+ celebra este viernes su tradicional Día del Turista con una programación intensa que incluye el rescate de la sardina, la gala del turista, el concierto de Los Lola y el mogollón.

El tradicional día del turistase iniciará a las 12.00 horas con el rescate de la sardina, desde la Charca de Maspalomas hasta el centro comercial Anexo II de Playa del Inglés,. A las 21.00 horas, se celebrará la gala del turista, en el Yumbo.