Morales: «Sánchez debe tener en cuenta nuestra singularidad»

— Dependemos casi en un 50% de los recursos tributarios del REF y la reducción en ese capítulo en los próximos meses será previsiblemente de casi el 50%. Pero nosotros vamos a seguir percibiendo hasta el verano los mismos recursos, y por tanto no hay problema para afrontar el pago de las nóminas y los servicios que dependen del Cabildo. Con la posibilidad de usar los remanentes y el superávit, esta situación se atenúa muchísimo. No vamos a renunciar a esos servicios que son esenciales, como los que garantizan la potabilización, el tratamiento de residuos, las emergencias, las políticas sociales, la atención a menores, a personas con discapacidad... eso no se puede poner en riesgo. Sobre todo cuando hemos recuperado esos servicios después de los recortes que aplicaron otros en los últimos años. De hecho, he encargado un estudio en el Cabildo para ver cómo potenciar los recursos para esos servicios y cómo contratar a más personas. ¿Por qué a veces se nos dice que se ralentizan obras o procedimientos? Pues porque se ha ido personal de la administración y no se repuso.

— No creo en una catarsis. Sí creo que, tal y como sucedió tras la Segunda Guerra Mundial, se puede producir un consenso sobre la necesidad de reconducir esta situación. En los años inmediatos no podremos renunciar a una economía liberal en su conjunto, pero eso es una cosa y otra es un capitalismo salvaje, con el neoliberalismo impuesto desde los años 80 y que ha dado muestras clarísimas de que está destruyendo el planeta, la convivencia, la igualdad y, por tanto, está quebrando la democracia. Eso sí que me parece que va a a tener que cambiar, porque ahora vemos la importancia de un Estado del bienestar que proteja frente a los desequilibrios y las desigualdades.

— Me parece que en algunos casos ha sido muy poco sensible con nuestra situación. Creo que está tardando en dar una respuesta inmediata. Confío en que el Gobierno central tenga en cuenta esta realidad, porque no puede ser de otra manera, pero también reconozco que pueden estar ahora mismo desbordados. También quiero decir que Europa no está actuando con la urgencia y la solidaridad necesarias. Tiene poco sentido una Europa de estas características; he sido siempre europeísta pero ahora mismo la UE no está cumpliendo con la efectividad que se necesita para hacer frente a esta situación. La respuesta inicial a los países del sur ha sido sectaria y espero que se corrija.

— Me siento muy satisfecho del nivel de coordinación en Canarias: Fecai y Gobierno nos reunimos todas las semanas. Lo hacemos los lunes y en alguna ocasión también otros días entre semana, para escuchar al Gobierno y que el Gobierno nos escuche. Con los ayuntamientos mantenemos un contacto permanente, y el Gobierno también la ha tenido con la Fecam . Otra cosa es que no se haya podido dar respuesta adecuada en algunos momentos pero a nivel de coordinación sí se está actuando bien.

«Se nos debe permitir usar el superávit y los rementanes y que podamos recurrir al endeudamiento para hacer frente a esta situación»

— ¿El pacto en el Cabildo se ha resentido en esta crisis?

— No. En absoluto. Nos vemos todos los lunes a primera hora y ponemos en común los problemas de cada área y participa una parte importante del área técnica. Aparte de eso, mantenemos reuniones del grupo de gobierno. Estamos trabajando muy coordinados y sin problemas. Juntos estamos diseñando ahora un fuerte plan de inversiones para reactivar la economía.

— Ante una situación tan compleja ¿por qué no hay más consenso entre el grupo de gobierno y la oposición? ¿No es el momento a aparcar las diferencias?

— Sí, sí, pero yo creo que aquí el Partido Popular está siguiente la misma estrategia de confrontación que Pablo Casado en Madrid. Cada uno actúa según las responsabilidades que ocupa, su forma de comportarse y el momento. A mí no se me ocurre elevar ninguna crítica al Gobierno de Canarias, aunque pueda estar en contra y lo expongo en el seno de la Fecai o se lo traslado al propio Gobierno. Yo he estado en contacto con la oposición desde el primer momento y fueron ellos los que me propusieron no hacer los plenos ordinarios en esta situación. Ahora, por ejemplo, han intentado atacar de manera irresponsable a una diseñadora que está tratando de ayudar para la confección de mascarillas. Fue una medida que tomamos de manera urgente cuando hace apenas quince días no había material ni en España ni en Canarias, y si llegaba, lo confiscaba el Estado, o si llegaban mascarillas, algunas eran defectuosas... Y cuando hay una iniciativa para ayudar en ese problema, lo utilizan para atacar al presidente del Cabildo. Yo tengo la conciencia muy tranquila, el expediente es impecable y, como digo, allá cada uno con sus responsabilidades.

— Ahora también mucha gente vuelve la mirada al sector primario. ¿Da por bueno ese ejercicio, aunque sea tardío, de asumir que la agricultura, la pesca y la ganadería locales deben ganar peso en el consumo y en el PIB canario?

— Espero que sea así. A veces me he llevado desilusiones enormes cuando hemos hecho llamamientos a proteger el sector primario y luego la respuesta no ha sido tan generosa como debiera. Es una reflexión genérica, porque también digo que apoyo que a las siete de la tarde salgamos a aplaudir a los sanitarios, pero no teníamos que haber permitido que se fuera desmantelando la sanidad pública, como se hizo en los últimos años. Igual pasa con los hidroaviones cuando vienen a apagar el fuego, y después no pensamos que podemos cambiar la realidad de esos campos abandonados que generan maleza. Depende de las exigencias de cada uno, de lo que exijamos por ejemplo en las superficies comerciales donde hagamos la compra... podemos hacer muchas cosas, tenemos mucho poder y a veces no somos conscientes. El sector primario es fundamental para un territorio como el nuestro y dice la FAO que en territorios aislados debemos producir el 50% de lo que consumimos, cosa que no hacemos.