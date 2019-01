Arucas se acerca aún más a la capital

El nuevo trazado de la carretera de circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, Fase IV, está cambiando la fisonomía del municipio de Arucas. Desde el pasado lunes está operativo el desvío desde la rotonda de Trasmontaña hasta la zona de los Bomberos, donde se lleva trabajando ya un par de años horadando la montaña. En realidad, no se trata de la vía definitiva que conectará Arucas con la capital, pero se le parece bastante. Según notificó hace unos días la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, el tramo de obras Tamareceite-Tenoya-Arucas costa entra en una nueva fase, lo que ha provocado ya una reordenación del tráfico rodado así como de los accesos a barrios aruquense como Cardones, Trasmontaña, El Hornillo o la Hoya de San Juan.

Cambios

En cuanto a la afección que sufren los diferentes barrios al paso de la nueva vía, se ha intentado no incomunicar ningún núcleo. Por lo que respecta a El Hornillo, cuyo acceso directo no es posible desde el enlace de Arucas, el tráfico rodado debe por ahora ir por la carretera GC-301, en el enlace Cardones-Trasmontaña. También ha cambiado la circulación en la zona de los Bomberos. El acceso a la Montaña de Arucas y a la Hoya de San Juan ya no es posible desde la GC-3 (circunvalación), sino debiendo acceder a través del casco de Arucas o bien llegar ala rotonda de Cardones-Trasmontaña, hacer un cambio de sentido y acceder a través de un nuevo carril directo que se ha habilitado pero que tiene carácter eventual.

En un futuro, cuando las obras de circunvalación entren en una nueva fase y el enlace con la GC-2 sea una realidad todo el tráfico conectará con un escalextric, según apuntó ayer el alcalde de Arucas, uniendo la GC-2 y la GC-3, cerrándose así la circunvalación.