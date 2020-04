Los empresarios del Norte temen no superar la crisis

Los empresarios y pequeños comerciantes de la comarca Norte esperan con preocupación a que llegue el desconfinamiento total. Después de más de un mes sin actividad comercial, los afectados temen que muchos no puedan superar la crisis y que un buen porcentaje de ellos no vuelva a abrir sus puertas, una posibilidad que también le ha sido trasladada a las autoridades locales, en constante contacto con las pymes. Así, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, reconoce que «un ERTE se puede convertir en un ERE». Ahora mismo «la mayoría de empresas y comercios de Arucas están cerradas o inmersas en un ERTE. Hay miedo a qué pasará después del confinamiento, sobre todo en el sector de la restauración, pues si hay que adoptar medidas de seguridad y de distanciamiento habrá que hacer una inversión e incluso reducir gastos en personal», posibilidad que ya le han trasladado algunos empresarios aruquenses.

Pero hay casos y casos. Ángel Vega, propietario de Cuor di Pizza, en pleno casco histórico de Arucas, mantiene la actividad para los repartos a domicilio. «Más no se vende, lo único que están saliendo más domicilios porque la gente está concienciada. Ahí vamos poquito a poco batallando». En horario de mañana y tarde, los clientes «me llaman directamente y a través de la app Pello, además yo tengo repartidores propios y se lo llevan». Este cambio en las ventas ha propiciado «que haya nueva clientela porque hay muchos negocios cerrados y la gente va buscando. No hay la misma demanda; en vez de que te llamen tres veces te llaman una pero una variedad de clientes; o el que antes se iba a Las Palmas a comer ahora lo hace en Arucas».

En todo caso, las primeras semanas fueron de desconcierto y casi parón total. Con el paso de las semanas, cuenta Vega, «están volviendo a abrir algunos locales» más de restauración, siempre para la entrega a domicilio, que es lo que está permitido por ahora. En Arucas, además, la más que posible suspensión de la fiestas de San Juan y de otros eventos de dinamización comercial programados hace temer un estancamiento «cuando Arucas comenzaba a despegar».

Por su parte, la presidenta de Fomento Gáldar, Rita Ramos, explica que los empresarios y comerciantes «estamos todos desorientados y hechos gofio y amargados. Esto ya no depende de nosotros». En Gáldar, con un importante sector comercial, «hay comercios que temen que no puedan volver a abrir, o gente que acababa de abrir y de invertir mucho dinero que no sabe cómo va a salir adelante». A ello se suma que bares y restaurantes deberán adoptar medidas específicas y reducir considerablemente el aforo.