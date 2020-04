Las tiendas de ropa prevén una caída del 40% de las ventas y el cierre de comercios

Cuando apenas había comenzado la venta de textil y calzado de la nueva temporada de primavera-verano, la crisis del coronavirus obligó al cierre de los negocios y la paralización absoluta de la actividad. Desde el 16 marzo la mercancía está parada en las tiendas y cuando quiera volver la apertura apenas quedará un mes para el inicio de las rebajas en su fecha tradicional (el 1 de julio). Sin embargo, el hecho de que los períodos de las rebajas estén liberalizados y que está por vender la práctica totalidad de la mercancía se espera que haya tras el confinamiento descuentos muy agresivos para deshacerse de la mayor parte del estocaje.

Además, según prevén los expertos, una vez que se produzca la apertura de los negocios (no hay fecha cerrada pero algunos expertos apuntan al 1 de junio) el consumo no estará fuerte. La incertidumbre, la suspensión del empleo de muchos trabajadores que están metidos en ERTE y la incógnita sobre el futuro hace prever un desplome del consumo de un 50% una vez concluya el confinamiento, superior al que se registró en 2008. Si bien, todo apunta a que en los meses siguiente la demanda se irá recuperando.

Así que las promociones y los descuentos serán la forma de animar al consumo. La estrategia está plenamente activa en el comercio online, con todas las firmas aplicando descuentos para sacar al mercado el stock que acumulan.

«Va a ser la jungla», asegura el presidente de la Asociación de la Zona Comercial de Triana, Carlos Bethencourt. El secretario general de la Asociación de Grandes y Medianas Empresas de la Distribución de Canarias (Asodiscan), Alfredo Medina considera que los descuentos serán muchos y abultados en el momento en el que comience la reapertura.

La situación actual, de cierre total, y la que venga tras el desconfinamiento, con la apertura gradual y con ciertos protocolos preventivos que aún hoy se desconocen, preocupan mucho al sector comercial que augura una fuerte caída de las ventas de entre el 40% y el 70%.

Ni grandes ni pequeños manejan cifras concretas, ya que depende de lo que se alargue esta situación, pero sí advierten de una importante caída de la facturación. En el caso de los pequeños auguran el cierre de numerosos negocios.

El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) y de la Federación Empresarial del Comercio (Fedeco) -integrada en la primera-, Juan José Socas, no tiene ningunda duda. «La situación es durísima y muchos pequeños negocios que no tienen músculo suficiente para aguantar van a cerrar», asegura Socas, que apunta que entre esta semana y la pasada ya ha habido asociados que han comunicado su cierre ante la imposibilidad de aguantar. El pequeño comercio teme que, cuando llegue la apertura de los negocios, el Gobierno de Canarias amplíe los horarios de apertura y que permita incluso abrir todos los domingos del año para recuperar el consumo. «Aunque algunos grandes lo han pedido le hemos dicho do al Gobierno que no lo haga porque sería la muerte total del pequeño comercio», indica.