Aluvión de reducciones de empleo

Canarias registró ayer la mañana de ayer la presentación de 44 expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) ante los efectos económicos del coronavirus, según datos recabados entre las patronales empresariales de las islas. El secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, afirmó que la mayor parte se corresponden con empresas hoteleras y de servicios ligados al sector turístico, pues cuando un hotel para su actividad todo el entorno se resiente.

Comentó al respecto que, de cara al Consejo de Ministros que tiene previsto celebrarse hoy, esperan la «máxima agilidad» para ejecutar los expedientes y que se inyecte «liquidez» para las empresas, pues muchas ya «facturan cero euros y hay pagos que hacer como nóminas o créditos». En esa línea, plantea que el Gobierno central «cierre una bolsa de dinero para los bancos» avalada por el ICO y que «de inmediato» fluya hacia las empresas para que se puedan pagar nóminas y mantenerla «en pie».

Asimismo, defiende que se suspendan las cotizaciones sociales y que los ERTE no tengan periodo de carencia ni perjuicio de futuras prestaciones de desempleo para los trabajadores. Bezares advirtió también de que las actividades económicas no afectadas por el estado de alarma «se deben permitir» y en cambio «están cerrando a saco talleres y obras» que no están prohibidas. «Si paramos la economía a cero esto va a ser trágico, no tenemos que extendernos más allá del decreto, bastante sufrimiento hay ya», agregó.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresario (CCE), José Cristóbal García, explicó que en estas circunstancias no se puede hacer una previsión de los ERTE aunque «serán muchos». Lo que se sabe, dijo, es que hay «un parón y que esa caída brutal de la actividad, y por lo tanto de ingresos, obliga a tomar medidas que permitan mantener el empleo y a las empresas vivas», resaltó.

A nivel nacional, numerosas empresas presentaron ayer también estos expedientes de regulación de empleo que afectan a miles de trabajadores, sobre todo en el sector de la automoción. Seat presentó un ERTE para casi 15.000 empleados, a la que se sumó Nissan en Avila y Volkswagen Navarra. Burger King también presentó un ERTE para sus 14.000 personas de plantilla y el grupo de restauración Zena Alsea, con marcas como Vips, Starbucks o Domino’s Pizza, está estudiando esta posibilidad.