Una dimensión de 15 millones

Seguimiento.

Todo ello, aduce, viene de un cambio de ciclo en el que después de años alejados del evento, fundamentalmente por la violencia que se generaba en sus noches festivas, se recupera el afecto popular. «La sociedad local tiene que sentirse orgullosa. Cuando lo está lo apoya, mejora y tiene más repercusión. Y si está transmitiendo una serie de valores que son los más adecuados crea un círculo positivo. Y todo lo contrario cuando no es así. Aquellos años en los que el carnaval pasó por sus peores momentos la gente cambió su forma de entender la fiesta y nadie la quería. Ahora hay mayor conexión. Entre otras cosas por la evolución que ha tenido la fiesta. La generación del 73 es la más numerosa en términos de edad, de lo que es la población de las islas. Lo que más tenemos ahora es gente de cuarenta y tantos. Esa gente vive el carnaval de una forma diferente a cuando tenían 18 años. Por eso el carnaval ha ido migrando a esas fórmulas que son más de día, El reto es saber cómo seguir conectando a esa gente sin dejar atrás a la gente joven, para que el legado del carnaval continúe en el tiempo», manifestó.

Hablando de retos, Sergio Moreno destaca la necesidad de incorporar el turismo a la fiesta. «Si soy un turista y vengo aquí no tengo como entender el fenómeno en las fechas que no haya carnaval. En Santa Cruz de Tenerife tienen la Casa del Carnaval. Si vas a Nueva Orleans siempre tienes la posibilidad de visitar determinadas atracciones como las carrozas durante todo el año. Aquí fuera de las fechas no hay nada. Por eso, por ejemplo la gala drag tiene mucho potencial fuera de las fechas en las que ocurre si lo estiras adecuadamente. Por eso es importante el contenido visual, que te permite tener una pequeña degustación durante todo el año», dijo.