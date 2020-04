Una compra de auxilio para Molino de Viento

Pero la situación es compleja. Todas las personas que trabajan con ellas recuerdan que «viven día a día con lo que ganan». Algo que evidentemente no sucede en estos momentos. Muchas también se encuentran en situación irregular y no tienen acceso a las ayudas públicas que puedan paliar su situación.

Esa información hizo que se activara. La compartió en sus redes sociales y le solicitó a sus contactos que se sumaran. «Me quedé muy mal tras leer esa información. Estuvo pensando y me dije que por qué no ayudarlas como pudiéramos. Y ese fue el comienzo de todo», explica al otro lado del teléfono.

A través de las redes sociales consiguió la ayuda de más gente

Eso también indigna a Carmen Foronda. «Cuando comencé a mover la posibilidad de reunir dinero para hacer una compra que llevarles mucha gente me escribía para decirme que hay muchas otras personas que lo están pasando mal, también con familias y que por qué no ayudaba a esos. Bueno, yo las he querido ayudar a ellas porque sí y que los demás ayuden a otros colectivos o personas si quieren. Yo no puedo ayudar a todos», indica.

Porque lo que tiene también muy claro Carmen es que «con un pequeño gesto que podamos hacer cada uno de nosotros podemos contribuir a que las personas que menos tienen lo pasen menos mal en estos momentos».

Una vez entregada la compra se hicieron pequeñas bolsas con las que repartir los alimentos y los artículos de higiene entre las mujeres que están todavía confinadas en el barrio.

Porque la realidad es esa. Como señaló a este periódico Idaira Alemán, responsable del Centro Lugo, muchas de esas mujeres continúan dentro de las casas en las que ejercen. A puerta cerrada y sin recibir clientes. Muchas confinadas en el mismo espacio, sin las infraestructuras necesarias para tener unas condiciones de habitabilidad mínimamente adecuadas.