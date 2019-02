Un cuarteto para la gala Drag

Forman un cuarteto que reúne talento musical, humor y sobre todo, muchas tablas. Las cantantes Ruth Lorenzo y Soraya Arnelas acompañarán al actor y presentador José Corbacho y al periodista grancanario Paco Luis Quintana en la tarea de conducir la gala más internacional del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la gala Drag Queen. El lunes 4 de marzo, estos cuatro profesionales se subirán al escenario del parque Santa Catalina para llevar la fiesta de las plataformas a los miles de personas que seguirán el acto en vivo y a los millones de espectadores que podrán seguirla en todo el mundo a través de NOVA y Televisión Canaria y sus respectivas retransmisiones digitales.

En la fiesta que homenajea al Carnaval de Río, no podía faltar el embajador más internacional de la fiesta brasileña, el cantante, compositor y productor Carlinhos Brown, que hará sonar los tambores y con ellos el principal sonido carnavalero. El fundador del grupo Timbalada sumará su música a una gala que también contará con las voces de Ruth Lorenzo y Soraya y que cuenta, por segundo año consecutivo, con el apoyo de Ikigai by Hospitales San Roque.

Mientras que Soraya y José Corbacho ya conocen la gala –la cantante ha actuado en cuatro ediciones previas y Corbacho participó como copresentador en 2016— será la primera vez para la cantante Ruth Lorenzo y para el periodista de Televisión Canaria Paco Luis Quintana.

José Corbacho es uno de los actores y presentadores cómicos más conocidos de la pequeña pantalla desde la emisión del programa de humor «Homo Zapping» (2003-2007), con el que se dio a conocer en todo el país. Pero además, Corbacho es guionista y director de cine. Su carrera como actor la inició con la compañía teatral La Cubana, con la que durante más de diez años participó en obras como «Delikatessen», «Cubanas a la carta» o «Cubana Maraton dancing»; actualmente tiene en cartel el espectáculo Corbacho 5.0. Como director, rodó junto a Juan Cruz la película «Tapas» (2005), que recibió en el Festival de Málaga la Biznaga de Oro a la mejor película y el premio del público y por la que el propio Corbacho recibió el Goya al mejor director novel. Su segunda película como director fue «Cobardes» (2008).

Corbacho es una de las personalidades más carismáticas en el humor actual en nuestro país, una imagen lograda gracias también a sus colaboraciones con Andreu Buenafuente y Berto Romero en el programa «Buenas noches y Buenafuente», así como por su participación como jurado de la tercera y cuarta temporada de Tú sí que vales. Junto a Juan Cruz dirigió también en 2009 para televisión la serie «Pelotas».

En el cuarteto de presentadores, sumará también su talento la cantante y compositora Ruth Lorenzo, flamante ganadora de la cuarta edición de Tu cara me suena de Antena 3 y jurado del programa Levántate de Telecinco junto a Niña Pastori y Pedro García Aguado. La carrera musical de Lorenzo, cuya popularidad arrancó como participante en la edición de Reino Unido de The X Factor en 2008, ha ido consolidándose año tras año. En 2014, la cantante murciana fue la representante española en Eurovisión con «Dancing In The Rain». Como compositora, ha escrito para artistas como el guitarrista Jeff Beck, su mentora en The X Factor Dannii Minogue o artistas españoles como Miguel Poveda, Auryn o Daniel Diges.

En 2019, el pop dance de Soraya Arnelas vuelve a hacerse un hueco en el Carnaval capitalino, en donde además compartirá tareas de presentadora. Tras su irrupción en el programa Operación Triunfo en 2005, la extremeña debutó con «Corazón de fuego», con el que logró un disco de platino y permanecer veinte semanas en las listas de éxitos. Trece años después, Soraya suma otro disco de platino y uno de oro, seis álbumes de estudio, ha compartido escenario con David Guetta, Juan Magán y Brian Cross, entre otros.

El cuarto miembro del equipo de presentadores es el periodista grancanario Paco Luis Quintana. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Paco Luis, forma parte de Televisión Canaria desde la fundación de la cadena autonómica, en 1999. Tras su paso por los Telenoticias fin de semana y la primera edición de Telenoticias, Paco Luis presenta actualmente el Telenoticias 2.