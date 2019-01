Triana tendrá 58 barras en Reyes

Control y comprensión.

Otro día de tráfico para olvidar

Mientras tanto, la ciudad se sumió este miércoles en un nuevo caos de tráfico que solo se alivió en el tramo central del día. Desde primera hora, la salida de La Isleta, las proximidades de las áreas comerciales y, de manera especial, el enlace de Torre Las Palmas con el túnel de Julio Luengo, se convirtieron en auténticas trampas que atraparon durante mucho tiempo a miles de conductores. Uno de los peores momentos se vivió a media mañana en Julio Luengo, que no era capaz de dar salida a los vehículos que entraban en los túneles. El problema está en que Juan Manuel Durán y Torre Las Palmas no están siendo capaces de absorber el tráfico de la zona, con lo que las colas se extienden por la GC-1 -hasta Juan XXIII- y afectan a su entrelazado con Mesa y López. También la GC-23 se resiente por esto. Las colas llegaron a la rotonda del Negrín. Por la tarde, ocurrió lo mismo. La Policía entiende que esto se debe a las compras de última hora porque la afluencia a Mesa y López no traga tanto tráfico.

Además, el hecho de que la mayoría de los vehículos solo vaya ocupado por un ocupante contribuye a agravar la situación de saturación que vive la ciudad.