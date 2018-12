Guaguas activará cuatro nuevas líneas el próximo año en la ciudad

Este aumento no tendrá, sin embargo, un aumento de los ingresos por prestación de servicios. De hecho, en la cuenta de pérdidas y ganancias se refleja una disminución de 576.576,18 euros por el trasvase de viajeros a la tarjeta wawa joven y al bono residente canario, que permiten viajes ilimitados en Global y Guaguas.

El debate de las subvenciones

El concejal y presidente del consejo de administración de Guaguas Municipales destacó el esfuerzo del Ayuntamiento para renovar la flota. «Vamos a invertir más de 16 millones de euros en adquirir 61 nuevos vehículos, que si se suman a los 26 últimos, suponen 87, lo que significará la renovación de un tercio de la flota en dos años», explicó José Eduardo Ramírez. También aseguró que la previsión de 3,6 millones de viajeros que usarán la tarjeta wawa joven se hizo «a la baja». Respecto a la previsión de ingresos que esto representa (1,8 millones de euros), indicó que «tenemos garantía de la Autoridad Única del Transporte de que financiarán la totalidad de los viajes que se generen, sea el número que sea». Por otro lado, la memoria económica también informa de la incorporación de 35 nuevos conductores y ocho electromecánicos para el servicio de mantenimiento de Guaguas Municipales. Y apunta la necesidad de reforzar la tarjeta turística, recientemente implantada, para atender a los visitantes de la ciudad.

El portavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, lamentó que la ciudad sea el único municipio que aporta dinero (600.000 euros) a la tarjeta wawa joven y aseguró que el acuerdo será perjudicial para Guaguas. Calcula que la empresa perderá unos tres millones de euros si la Autoridad Única del Transporte subvenciona con 1,8 millones de euros los 3,6 millones de viajeros, puesto que con el precio de equilibrio 1,4 euros por viaje, lo que debería recibir Guaguas por la tarjeta wawa deberían ser unos cinco millones de euros. «Está bien que el Ayuntamiento preste un mayor esfuerzo con Guaguas, pero no cuando tiene que hacerlo por obligación ya que el tripartito no ha defendido a la ciudad en la Autoridad Única del Transporte», señaló, «al final esto lo pagan los ciudadanos». Además, criticó que de los 1,5 millones de euros que la Autoridad debería haber aportado a Guaguas este año, en concepto de subvención al capital, «todavía no se ha pagado ni un céntimo». Por eso, argumentó, el Ayuntamiento tiene que hacer un mayor esfuerzo en renovar la flota. En este sentido, criticó que solo se haya planificado la compra de vehículos en el mandato y que ahora haya que hacer un sobreesfuerzo para reducir la antigüedad de la flota.