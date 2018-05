Se aprueba la tarifa única del taxi en la ciudad

Esta nueva tarifa única para todo el municipio entrará en vigor a partir de este verano y de la misma se beneficiará cerca del 10 % de la población de la capital, la que vive en los barrios más alejados del centro, que pagarán la misma tarifa que el resto de residentes por usar este transporte público, destaca un comunicado del consistorio capitalino.

Esta medida, que ha sido calificada por el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, como “histórica”, ha contado con el apoyo, explicitado durante la celebración del Pleno, de la mayoría del colectivo de taxistas de la ciudad, representados por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Francisco Reyes.

También contó la propuesta del Gobierno municipal con el respaldo de los vecinos de los barrios directamente beneficiados por esta nueva tarifa única, en nombre de los cuales habló Miguel Almeida, representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos Las Medianías.

Reyes defendió la actualización de tarifas aprobadas ya que la misma se sustenta sobre un estudio económico que evidencia que las actuales en el municipio son deficitarias.

“Este estudio dice que habría que aumentar las tarifas un 28 % para acabar con ese déficit, pero la propuesta aprobada aquí habla sólo de un 13 %, por lo que es totalmente razonable”, ha aseverado el representante de los taxistas.

En esa línea , ha agrega do que con esta actualización de tarifas, que considera «muy razonable», no sólo se podrán mejorar nuestras condiciones de vida, «que parece que a veces no se nos tiene en cuenta!, sino que se amplía la tarifa urbana a todo el municipio consiguiendo abaratar las tarifas y que más clientes usen nuestro servicio”.

Por su parte, Miguel Almeida ha subrayado que, desde el punto de vista vecinal, la tarifa única «acaba con décadas de discriminación».

“Somos 31.000 personas las que vamos a dejar de ser consideradas vecinos de segunda por no vivir en la zona baja de la ciudad, las que no van a ser castigadas más con un transporte más caro o unos servicios públicos menos frecuentes”, ha añadido.

Por su parte, Ramírez ha explicado que la puesta en marcha de la tarifa única conllevará una actualización de la tarifa urbana del taxi que rondará el 13,3 por ciento.

“Damos cumplimiento de esta forma a una vieja reivindicación de los vecinos de estos barrios que llevan años reclamando un trato igualitario y, con esta medida, por fin van a poder usar el servicio de taxi en las mismas condiciones que el resto de residentes que viven más cerca del centro”, ha incidido el edil.

Esta actualización no afectará a la bajada de bandera, que se mantiene igual, sino al kilómetro recorrido, que pasa de los 0.63 céntimos de euros actuales a los 0.69 céntimos de euro con la nueva medida.

La actualización viene avalada por un informe de una consultoría cuyos expertos en movilidad señalan que las tarifas de Las Palmas de Gran Canaria se encuentran entre las más bajas de España y que, además, con la tarifa única, un usuario de taxi que quiera desplazarse desde las ramblas de Jinámar hasta San Telmo pasaría a pagar 9 o 10 euros en lugar de los 16 o 17 de estos momentos.