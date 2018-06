San Lorenzo pide al juez que ejecute la revisión de su anexión

Las coincidencias de la historia. Solo un día después de la celebración de los 540 años de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, la asociación para la recuperación de la memoria histórica y del municipio de San Lorenzo presentó un escrito al juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 por el que reclama al juez que dicte una resolución de ejecución forzosa de la sentencia que obligaba a revisar la anexión de San Lorenzo a la capital. Hay que recordar que este último municipio fue absorbido en noviembre de 1939 por un acuerdo del Consejo de Ministros que consagró la disolución de San Lorenzo y su integración en la capital, que ganó así prácticamente la mitad del territorio de que dispone en la actualidad.

La sentencia cuyo cumplimiento reclama la asociación obligaba también a solicitar un informe al Consejo Consultivo de Canarias, algo que todavía no ha sido tramitado desde el Cabildo de Gran Canaria, según denuncia el presidente de la asociación, José Esteban.

«Por diligencia de ordenación de 23 de mayo de 2018, se dio traslado a estar parte de las actuaciones llevadas a cabo por el Cabildo de Gran Canaria para la ejecución de la sentencia», explica el documento presentado el pasado lunes, «en las que no consta que se haya solicitado el dictamen del Consejo Consultivo (...), sin el cual no puede entenderse ejecutada la sentencia ni que exista voluntad de ejecutarla, lo que no respeta las reglas de buena fe y entraña fraude de ley y procesal».

El Cabildo de Gran Canaria siempre ha entendido que se puede tramitar la petición sin entrar en el fondo del asunto. De hecho, en la sentencia se aclara que «únicamente puede ser objeto de revisión jurisdiccional la procedencia o no del procedimiento de revisión iniciado por el recurrente, no pudiendo entrarse a valorar, con ocasión del recurso interpuesto, la legalidad del acuerdo a que se refiere la solicitud de revisión».

Sin embargo, la asociación para la recuperación de la memoria histórica y del municipio de San Lorenzo entiende que el Cabildo no ha cumplido con la resolución judicial. «Vemos que están actuando de mala fe para dilatar el proceso», criticó José Esteban, «si hay una sentencia del juzgado, ¿cómo es que pasan los años y no se ejecuta?».

El colectivo, que este año fue Medalla de Oro de Canarias junto al resto de asociaciones canarias de memoria histórica, no entiende que se les dispense lo que ellos consideran un trato diferente. «Ahora van a quitarle el pazo de Meirás a la familia Franco en Galicia; van a exhumar los restos del dictador del Valle de Los Caídos; se escucha a la asociación de niños robados; y ayudan a las víctimas del Franquismo, pero de nosotros no quieren saber nada», lamenta el presidente de este colectivo.

Esteban asegura que la asociación a la que representa va a acudir a la Unión Europea para poner en conocimiento de las autoridades comunitarias «la poca transparencia y la falta de calidad democrática del Cabildo de Gran Canaria».

Insiste el presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica y del municipio de San Lorenzo en que su interés no es dividir. «La ciudad no se va a partir», aclaró a este periódico, «seguirá siendo Las Palmas de Gran Canaria o tendrá dos nombres y añadirá el de San Lorenzo, pero lo que queremos es que se sienten a hablar con nosotros».

Y critica que se vaya a declarar isla a La Graciosa por mero interés electoral -aunque lo apoya-, y no se reconozca a San Lorenzo.