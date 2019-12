Roban en el belén de arena de Las Canteras

Sus responsables piden más seguridad al Ayuntamiento

Miguel Rodríguez y su hijo Aday son los directores de este proyecto que la próxima Navidad cumplirá 15 años en la playa de Las Canteras, convertido en un icono de la ciudad por el que pelean prácticamente en solitario. «Lo hemos intentado todo. Solicitado al Ayuntamiento más seguridad, porque no es la primera vez que nos roban. Pero no hay manera. El alcalde no ha venido oficialmente a visitarnos, aunque me dijeron que estuvo por aquí el domingo. Y he solicitado en cuatro ocasiones una reunión con Encarna Galván, concejala de Cultura, y no me recibe», cuenta un Miguel Rodríguez que confiesa que se le va la vida en el belén. «Cuando hay lluvia y viento ni duermo».