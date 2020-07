Policías y bomberos se quedan sin dinero para las horas extra

El abono previsto este mes de parte de las horas extra que se deben a policías, bomberos y otros trabajadores municipales -aunque los dos primeros cuerpos se llevan en torno al 80% de la cuantía- agotará la partida que el presupuesto municipal tiene para este fin. El Ayuntamiento había calculado unos gastos de gratificaciones de 2,14 millones de euros para este año, pero el pago de 1,5 millones de euros en marzo deja a las arcas públicas sin margen suficiente para pagar las horas extra realizadas por los trabajadores públicos desde el 13 de febrero en adelante.

El portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, denuncia esta situación. «Por primera vez no se va a pagar la realización de las horas extra durante el carnaval del 2020 a policías y bomberos», aseguró, «y no sabemos si vamos a cobrar el del año que viene».

El representante de los agentes calcula que lo que quedaría por pagar, una vez agotada la partida de gratificaciones que maneja el área de Recursos Humanos, sería alrededor de otro millón de euros.

«La dejación que encontramos en el área de Recursos Humanos va a tener consecuencias porque si falta personal, al final esto va a repercutir en el servicio», advirtió el representante de USPB, «ellos no ven el problema que se les viene encima porque ahora no hay eventos por la Covid-19, pero cuando requieran personal para eventos, no se van a cubrir».

Los agentes reprochan al alcalde, Augusto Hidalgo, que no haya cumplido con su promesa de crear una unidad de eventos en el seno de la Policía Local. «Los policías y los bomberos hemos dado la cara durante la etapa de confinamiento y sin embargo ellos no han tomado medidas», añadió, «nosotros vamos sacando los servicios adelante pero parece que a nadie le importa que no se nos pague».

Los empleados públicos dicen que han propuesto pasar de tres a seis el número de días de libre disponibilidad, de tal modo que a cambio de una compensación económica no se tendría que hacer tantas horas extra. «Si hubieran aceptado esa propuesta no tendríamos este problema», prosiguió Víctor García, «pero se ha alargado tanto la respuesta que nos da la sensación de que el grupo de gobierno no se toma en serio los expedientes».

El problema deriva de que la incorporación de nuevos agentes al cuerpo -el año pasado fueron veintidós y este verano se sumarán otros 67 hasta superar los 550 efectivos- no ha seguido el ritmo de celebración de actos en la capital grancanaria, de tal modo que cada vez se ha hecho necesario que los agentes hagan más horas extra.