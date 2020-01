Periodistas británicos conocen los atractivos de la capital como destino turístico

Media docena de periodistas británicos han visitado la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en este mes de enero, en un viaje de trabajo en el que se han alojado en el recién remozado y reabierto Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. El grupo de profesionales, escritores en diferentes medios de primera línea en el Reino Unido, recorrieron el pasado sábado, 25 de enero, los diferentes rincones del icónico barrio de Vegueta, y se trasladaron al Jardín Canario Viera y Clavijo para conocer los encantos de un emplazamiento único, que conecta a los visitantes de la ciudad con la naturaleza en un singular atractivo para el turista.

Esme Fillingham (The Mango Agency), Simon Spann (The Daily Express, The Sunday Mirror), Laura Millar (Metro), Matthew Hirtes (The Daily Telegraph), Liz Ryan (PA Media) y James Ashford (The Week Portfolio) han conformado este grupo de periodistas, que también han aprovechado su estancia apara conocer diferentes lugares de Gran Canaria, en excursiones programadas desde el hotel y con la presencia de guías profesionales.

Turismo de Las Palmas de Gran Canaria ha colaborado en esta acción de promoción de la capital grancanaria como destino urbano. Así, los informadores de viajes han tenido la oportunidad de conocer el atractivo casco fundacional de la ciudad, y visitar emplazamientos como el Mercado de Vegueta, la Plaza de Santa Ana (en donde se ubican las Casas Consistoriales y la Catedral) o la Casa de Colón. La urbe se presenta de este modo ante los escritores de viajes como un destino singular dentro de Canarias: su principal destino urbano para el viajero, en el que los atractivos tradicionales como el buen clima durante todo el año o las playas se combinan con un rico relato histórico y una amplia oferta cultural y de ocio.

Claves todas ellas que conforman la estrategia diseñada en el Plan de Marketing Turístico de Las Palmas de Gran Canaria, que volverá a aparecer como un enclave de referencia para el viajero británico, en un mercado emisor tradicional para las Islas y para la propia ciudad. Este viaje de familiarización es el primero del año que emprende Turismo de la ciudad en colaboración con empresas del sector en la ciudad. La próxima semana serán periodistas alemanes, otro de los destinos emisores fundamentales de la isla de Gran Canaria quienes conozcan los atractivos de la principal ciudad de Canarias.