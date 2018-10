Nardy Barrios: «Si vuelvo es porque amo a los ciudadanos de esta capital»

A Nardy Barrios le tira la oferta que le han realizado desde Juntos por Gran Canaria, la alianza electoral que conforman Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, para ser la cabeza de lista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria . La posible candidata, que apela a su amor por la ciudad como razón principal para escuchar los cantos de sirena, ha pedido de plazo hasta noviembre para tomar una decisión.

En la decisión de Barrios hay mucho peso afectivo. Desde que recibió la propuesta desde la alianza nacionalista asegura que no para de darle vueltas en búsqueda de la decisión más adecuada. «Me contactaron hace unos meses, y no hay que olvidar que dentro de Unidos está Compromiso, el partido que yo fundé. Por encima de todo hay una cosa que para mí está clara, y es el amor que siento por esta ciudad. Y creo que hay cosas que cambiar y tengo el compromiso para ello. Pero tengo que pensarlo mucho», comentó.

Barrios dejó su acta de concejal en el Ayuntamiento hace cuatro años. Por lo que entiende que uno de los motivos que más estimulan su compromiso con la ciudad –«de la que amo a cada uno de sus ciudadanos»– se fundamenta en el reclamo de los ciudadanos. «Soy una persona muy trabajadora. Y la gente me conoce y sabe de mi compromiso con la ciudad», aseguró.

Y es que una de las opciones por las que Barrios se convirtió en apuesta de la confluencia electoral es porque la encuesta que encargaron hace unos meses la destacaba en el grado de conocimiento de los ciudadanos. «Esa es otra razón para que esté pensando tanto en aceptar. Que llevo sin dormir desde que me lo propusieron. Que tantos años después de irme la gente siga pensando en lo que puedo aportar a esta ciudad me llena de orgullo y me genera un compromiso que cumplir con esta ciudad. Que necesita cambios en cosas que cada día veo que no se están haciendo bien», señaló.

Así que en los próximos días tomará una decisión que le puede devolver al frente activo de la política municipal, del que fue un referente durante los últimos años.