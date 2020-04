«Me voy a poner los guantes para comprar por mis cojones»

La situación de tensión que está viviendo la población con motivo de la crisis del coronavirus está produciendo pequeñas deflagraciones. Una de las últimas ocurrió el pasado fin de semana en un supermercado de Vecindario. Allí, un individuo no quiso hacer la cola para entrar al establecimiento comercial ni seguir el protocolo de higiene que tiene establecido la cadena de alimentación y que obliga a desinfectarse las manos antes de entrar a comprar. «Por mis cojones me voy a poner los guantes», le espetó el individuo al vigilante de seguridad que regulaba el acceso al supermercado, «y nadie me va a decir a mí cuándo tengo que entrar en la tienda».

Así las cosas, el hombre pasó y empezó a comprar. En ese momento, el guardia de seguridad informó a las autoridades policiales de lo sucedido y se presentaron en el lugar cinco agentes de la Policía Local de Santa Lucía y dos guardias civiles que le pidieron que les acompañara fuera para proceder a su identificación. Más calmado, el hombre abandonó el supermercado sin oponer ningún tipo de resistencia.

Ya fuera, la Policía Local instruyó la denuncia correspondiente -se comunica a la Delegación del Gobierno para que imponga la sanción- por incumplimiento de las medidas de seguridad contempladas en el real decreto que regula el estado de alarma como consecuencia de la expansión de la pandemia por nuestro país.

Quien cuenta esta anécdota es Álvaro Machín, abogado de Grupo Alto, una empresa que tiene en marcha un proyecto piloto que se basa en tres líneas de trabajo (sistemas de innovación, persecución penal y comunicación disuasiva) para mejorar la seguridad de los establecimientos comerciales. En el caso de Gran Canaria esta compañía proporciona asesoramiento a varias cadenas de supermercados y de electrónica.