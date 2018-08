Mbarka sigue a la espera de una solución

Mbarka Gachbar, la joven de 34 años de origen saharaui que inició el pasado día 9 una huelga de hambre ante las puertas del Ayuntamiento para solicitar ayuda para alquilar un vivienda adaptada a sus necesidades e ingresos, fue recibida en la mañana de ayer por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.

Al término del encuentro, reconoció no haber «sacado mucho en claro» y anunció que esta semana ofrecerá una rueda de prensa para explicar lo límite de su situación, ya que recordó que el 6 de septiembre debe abandonar la casa que hasta ahora ha sido su hogar porque la reclama su heredero y no tiene alternativas porque con su pensión no puede afrontar los precios del mercado de alquiler.

Por su parte, Doreste dijo que le informó «de los medios de que dispone el Ayuntamiento», como la ayuda al alquiler, ya que la entidad local «no tiene viviendas sociales». Asimismo, señaló que han remitido a la Dirección General de la Vivienda y al Cabildo sendos correos informando de la situación de la joven.