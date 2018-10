Más de 1.000 plazas bonificadas en las escuelas infantiles

Del rango de cuotas que abonan las familias, un 61 por ciento dispondrá de total gratuidad, lo que representa un 15 por ciento más con respecto al año anterior, mientras que un 31 por ciento dispone de una alta subvención, por lo que el pago final oscila entre los 12 y los 60 euros al mes.

El alcalde de la capital, Augusto Hidalgo, así lo ha explicado hoy, tras la reunión que ha mantenido junto a la concejala de Educación, Lourdes Armas, y el administrador del Grupo Ralons, Jorge Hernández Ramírez, con la comunidad educativa de la escuela infantil Bambi situada en el barrio de Cruz de Piedra, coincidiendo con la apertura del curso escolar de estos centros.

«Con esta medida redoblamos el esfuerzo municipal para intentar llegar al mayor número de familias posibles y facilitar la educación de cero a tres años en nuestro municipio para que nadie se quede atrás», ha afirmado Hidalgo.

Según destacó, «estamos orgullosos de las escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria; creo que somos un ejemplo no solo a nivel de Canarias, sino a nivel del Estado y nuestras once escuelas infantiles van a tener un plus además este año, ya que vamos a aumentar un 15% en escuelas infantiles. Porque para nosotros es un elemento fundamental la mejora de la igualdad, el poder compaginar la vida doméstica y el trabajo, y para eso tenemos que invertir en educación de 0 a 3 años», añadió.

Además, indicó el alcalde, «vamos a seguir haciendo inversiones en las escuelas infantiles para mejorar sus infraestructuras porque ya tenemos una de las mejores redes de escuelas infantiles de España pero tenemos que seguir apostando para que tengamos una educación gratuita en esa franja de edad, que aunque no es una obligación según el modelo de educación que tenemos en nuestro país, para nosotros es una necesidad para garantizar la igualdad en Las Palmas de Gran Canaria».

El Consistorio, que invertirá este curso en la prestación de la educación de cero a tres años 4.537.811 de euros, contará con un incremento adicional en las cuentas del 2019 de una cantidad de 815.000 euros pertenecientes al área de Urbanismo para mejorar la escuela infantil Pocahontas situada en el barrio de La Feria. El proyecto consistirá en el aumento de 600 metros cuadrados de la escuela mediante la construcción de seis aulas, una de ellas de psicomotricidad, un almacén, un distribuidor cubierto y un espacio de sombra que mejorará la prestación del servicio y la distribución del alumnado.

La concejala de Educación, Lourdes Armas, ha afirmado por su parte que «nos parece fundamental apostar por la educación de cero a tres años, que es importante ya que acompaña a los niños y niñas en esa etapa en el que empiezan a descubrir el mundo y a tener sus primeras relaciones sociales, porque, por un lado, contribuimos a facilitar la conciliación laboral y familiar de los ciudadanos. Y por otro lado, combatimos la desigualdad y la elevada tasa de fracaso escolar que tiene una región como Canarias».

Como novedad este año, el Consistorio ha puesto en marcha una serie de talleres para familias dedicados a la educación nutricional en la etapa de cero a tres años, dirigidos por el nutricionista Diego Delgado, que tienen como objetivo orientar a los padres y madres acerca de una adecuada alimentación de los hijos y prevenir problemas como la obesidad infantil.

En septiembre finalizó el período de adaptación de los escolares. Actualmente están matriculados 1.251 estudiantes, de los cuales 442 son de renovación y 809 plazas de nuevo ingreso.

Entre las actuaciones de mejora que ha realizado el Ayuntamiento recientemente en las centros educativos, destaca la pintura tanto exterior e interior de la escuela Bambi, en donde también se ha elaborado un mural de bienvenida en la entrada de la escuela que ha sido realizado por las trabajadoras del centro.

Además, el Consistorio ha culminado las obras mejora de tres centros educativos del municipio mediante una inversión de 300.000 euros: se mejoró la escuela Pinocho con un presupuesto de 50.000 euros, se construyó un acceso por rampa para eliminar las barreas arquitectónicas en la escuela Princesa Tenesoya, así como la ampliación del comedor escolar, y la creación de una aula de psicomotricidad en la escuela Sirenita, ambos proyectos por un valor de 240. 000 euros.

La educación que se presta comprende desde las 16 semanas hasta los tres años, distribuidas en tres categorías, cero a un año, uno a dos años y dos a tres años. La prestación del servicio, que se realiza desde las 08:30 hasta las 15:30 horas, incluye el servicio de acogida temprana, inglés para los mayores, así como el desayuno y el almuerzo. Existen once escuelas infantiles en el término municipal con presencia en todos los Distritos. Las formación que se imparte en cada escuela, que se rige por un proyecto educativo, trata de dotar a los más pequeños de las herramientas necesarias para mejorar su autonomía en el medio, sus relaciones sociales, el autoconocimiento de su cuerpo, la mejora de las destrezas y las habilidades psicomotrices.

El Consistorio ha puesto en marcha un proyecto formativo pionero de educación parental que sirvió para que los padres y madres pudieran intercambiar experiencias e inquietudes en la primera etapa de crianza de los hijos.