Manny Manuel permanecerá en Canarias por «tiempo indefinido»

«Me encuentro rodeado de gente maravillosa en Canarias... ¿Por qué he querido estar acá? Por decisión propia, una decisión que tomé yo bajo mis cinco sentidos. Quiero estar acá un tiempo», aseveró Cruz Manuel Hernández, el nombre real del artista, en el programa Dando Candela de Telemundo, uno de los más importantes de la cadena líder en América Latina.

«Me siento tranquilo. Tengo amigos que obviamente he cultivado de más de 20 años, que vengo visitando, no tan solo en la península (ibérica), entiéndase Madrid, Valencia, más las Islas Canarias», destiló el puertorriqueño, en una entrevista telefónica relativamente cómoda, con ángulos comunes y sin tocar de lleno en algunos puntos de la polémica en la capital grancanaria.

«No me han dejado solo, me están cuidando, me llevan a comer, a hacerme las uñas, cortame el pelo, me dan palabras de apoyo», agregó a renglón de las pregunta de la periodista Saudy Rivera, en una muestra inequívoca en la cual quiso agradecer las atenciones y la preocupación de su asistenta, la puertorriqueña Liam, que no se ha separado de él durante todo este tiempo.

Con respecto a las declaraciones recientes de la familia en los medios, Manny Manuel no se entretuvo en embalajes: «Lógicamente, estoy loco por ir a mi casa. Estoy loco por llegar allá y verlos a todos ustedes, pero voy a estar un tiempo acá. Me estoy fortaleciendo. Estoy buscando estabilizarme. Lógicamente, espiritualmente, sanar muchas cosas, tener más paz dentro del proceso, pues, obviamente el proceso no ha sido fácil y quiero estar tranquilo. Quiero vivir unos días aquí tranquilo», reiteró el denominado como Rey de corazones en su país.

Aunque en la entrevista, se habla de que la actuación del cantante de merengue «fue interrumpida de manera abrupta» en Las Palmas de Gran Canaria sin entrar en mayores detalles, lo cierto es que Cruz Manuel Hernández se mostró cordial y agradecido con la gente que le ha apoyado en las islas y con sus fnaes

Cruz Manuel Hernández, nombre real del artista, se encuentra en España desde finales de la semana pasada, adonde llegó para cumplir una serie de compromisos profesionales relacionados con los carnavales en las Isla Canarias. Sin embargo, el domingo 24 de febrero trascendió que la actuación en el Carnaval Las Palmas de Gran Canaria del merenguero boricua fue interrumpida de manera abrupta luego que comenzara a comportarse de manera errática en pleno escenario.