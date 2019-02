Los nervios del verdadero carnaval

El lugar común se repite mucho pero no por ello pierde valor como verdad. Las agrupaciones son el auténtico corazón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la válvula que empuja para que la fiesta cada año mantenga su prevalencia en el calendario de eventos de la ciudad. Gracias a un esfuerzo que no solo no es remunerado, es una pasión que además de absorber mucho tiempo también acarrea un esfuerzo económico.

Por eso, ya entrado febrero, en las sedes de los grupos el trajín es incesante. Los nervios forman parte de un menú diario que, perfiladas las letras y montadas las canciones de las murgas o las coreografías de las comparsas, ahora se enreda en carretes de hilo para que todo llegue a tiempo para los concursos que se irán desencadenando tras el pregón de Manolo Vieira el próximo día 15.

Es lo que traslada Araceli Pérez, presidenta, coreógrafa y diseñadora de la comparsa Yoruba. Una formación que tiene su sede de trabajo en el Centro Cívico de Zárate, lugar donde desde el mes de mayo están ensayando las 28 niñas que componen la comparsa infantil y las 28 mujeres que integran la división adulta del grupo. «El tiempo siempre es muy justo, siempre estás haciendo cosas y luego llegas al concurso y siempre es poco. Nosotros cumplimos este año nuestro quinto año y trabajamos con mucha disciplina. La gente está muy nerviosa», indicó.

Araceli Pérez recalca el carácter artesanal de la agrupación. «Nosotros hacemos todo, diseñamos y cosemos los trajes», subraya. Una visión que es plenamente coincidente con la que desde su pabellón en Manuel Lois expresan los componentes de Kisamba, la comparsa que consiguió imponerse en el pasado concurso de Las Palmas de Gran Canaria. «Todavía nos queda mucho trabajo, sobre todo con el vestuario. Nuestras actuaciones cuentan con mucho vestuario, y eso lo hacemos nosotras mismas aquí. Por poner un ejemplo, nuestros trajes tienen tres tamaños. Solo en uno de esos tamaños hemos puesto 60.0000 piedras», ejemplifica su presidenta Margot Pérez.