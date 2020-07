«No es que no hagamos el trabajo pero es que falta la mitad de personal», explican los representantes de los trabajadores del servicio municipal de Limpieza, «los ciudadanos notan todo más sucio porque falta personal».

La sensación de abandono por parte de la ciudadanía es tal «que nos preguntan si estamos de huelga». Pero no, solo que no dan abasto. Los integrantes de los comités de empresa de Limpieza Viaria, Recogida y Servicios Especiales denunciaron ayer que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo no recurre a reforzar el servicio con las bolsas de empleo en las que están inscritas varias centenas de personas, sino que además cede cada vez más cometidos y áreas de la ciudad a la empresa FCC. «Da la sensación de que el servicio municipal de Limpieza no existirá en un par de años», denuncian.

Pedro, nombre ficticio de uno de los vecinos que pasó las pruebas para formar parte de las bolsas de contratación, lleva ya treinta años trabajando el servicio con contratos encadenados. «Pero ahora llevo once meses parado, detrás del teléfono, parado y esperando a que me llamen», lamentó. «¿Por qué contratan a una empresa privada habiendo bolsas de empleo?», se pregunta, «¿es que los trabajadores de FCC son inmunes y yo no?».

Y eso que el servicio ha necesitado de un sobresfuerzo para afrontar los diferentes eventos y las vicisitudes a las que se ha enfrentado. No se aplicaron refuerzos en Navidad y los que se acordaron para carnavales y durante la pandemia «los cubrió la empresa privada», denunció César Santana, del área de Limpieza Viaria.

Y eso que las condiciones de trabajo de las personas que integran las bolsas de empleo no son las mismas que las del personal municipal. Un trabajador del servicio tiene un descanso bisemanal, esto es, libra un día una semana y dos días, la siguiente. En ese caso, si trabaja un domingo, le corresponde un plus de 150 euros. Sin embargo, las personas que accedieron a las bolsas tienen que trabajar tres domingos al mes, salvo algunos meses en los que tienen que servir a la ciudad todos los domingos. «Y no se nos paga», explica otra de las personas que son sacadas de la reserva con contratos interinos.

«Hay una pésima gestión en contratación», expuso Pedro Vega, presidente del comité de empresa de Recogida, «el personal disponible está por debajo del 50% y por ahora solo se ha contratado a Miguel Padrón». Se refieren al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, que ha sido trasladado al órgano especial de administración del servicio municipal de Limpieza con fecha 18 de junio. Se trata de una adscripción temporal, «en cuanto que su duración está supeditada a la necesidad de sus servicios en dicho órgano desconcentrado». El alto cargo mantiene su sueldo de 52.507,08 euros anuales.

Los tres comités de empresa muestran su descontento con el alcalde. «Augusto Hidalgo nos ha engañado con la Relación de Puestos de Trabajo», expuso Vega. En su opinión, la activación de este mecanismo podría solucionar los problemas del servicio porque prevé que en unos cinco años se pase de 599 empleados públicos a 1.087.

César Santana también demandó una mayor ayuda a los grupos de la oposición, que ayer estaba representada por María Amador y Rosa Viera (PP), Lidia Cáceres (Cs) y David Suárez (CC-UxGC). Los miembros de estos tres partidos defendieron su apuesta por el servicio público pero lamentaron que el grupo de gobierno aplicara siempre «el rodillo» para frenar sus iniciativas, como indicó Amador.

Cáceres planteó la necesidad de alcanzar un pacto de principios y objetivos, de cumplimiento para el gobierno; y David Suárez recordó que los contratos de Recogida y Limpieza Viaria están en situación precaria desde el año 2016.