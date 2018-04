Las Rehoyas se transforma tras el verano

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, y el de Deportes, Aridany Romero, mantuvieron este martes un encuentro con los clubes federados que utilizan el campo de fútbol de Las Rehoyas que se verá afectado por la construcción de un bloque de viviendas. El Ayuntamiento garantizó a los equipos que el actual campo Antonio Rojas se va a mantener en uso hasta la primavera de 2019, una vez concluidas las obras del campo nuevo.

Doreste explicó que «con este traslado del campo, logramos reordenar el espacio y reagrupar la zona deportiva en la parte norte del parque, lo que nos permitirá ganar 2.000 metros cuadrados más de espacio verde para el parque de Las Rehoyas. Esa es la verdad, eso es lo que hemos explicado a los equipos y ellos han mostrado su conformidad con el proyecto».

La construcción del nuevo campo Antonio Rojas en el mismo parque de Las Rehoyas, junto al campo multiusos que ya se emplea en la actualidad, se enmarca dentro de las actuaciones del Área de Regeneración y Renovación Urbana de Las Rehoyas, que prevé la reconstrucción de más de 2.500 viviendas en el barrio. Según la planificación prevista, una parte de esas viviendas nuevas se levantarán en una porción del suelo del actual campo Antonio Rojas, de ahí que se promueva la construcción del nuevo campo a unos pocos metros de distancia. La parte del actual campo Antonio Rojas y del aparcamiento adyacente que no se use para la construcción de viviendas se sumarán como espacio libre al resto del parque, por lo crecerá en 2.000 metros cuadrados cuando finalice esta intervención, pasando de 53.447 a 55.709 metros cuadrados.

Por su parte, el edil de Deportes, Aridany Romero, dijo que «nos reunimos con los clubes implicados para garantizarles que su actividad no se va a ver afectada en ningún momento porque el actual campo no se va a clausurar hasta que el nuevo no esté a pleno rendimiento».