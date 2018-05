Las Fuerzas Armadas se exhiben en la ciudad para celebrar su día

rebeca díaz Las Palmas de Gran Canaria

Domingo de la Guardia se confiesa «un enamorado del Ejército». Por eso no dudó en acercarse en la mañana de ayer al parque de Santa Catalina para recorrer la exposición de material militar del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) que tomó esta parte de la capital grancanaria hasta las 18.30 horas, con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

«Está bien que organicen esta cosas para que la gente sepa lo que hacen, porque su labor es muy arriesgada», dice convencido pues su hijo pertenece al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS).

A su modo de ver, el Ejército puede ser una salida profesional para los jóvenes y recuerda que él mismo se planteó ser militar. «Yo serví en Aviación con 18 años y la pena mía es no haber seguido», dice. Sin embargo, aclara que no se arrepiente «porque durante 43 años trabajé en Miller & CIA, una compañía inglesa que era la élite de Canarias».

Carmen Sánchez visitaba por primera vez una muestra de material militar de la que no sabía qué destacar, «porque todo me está gustando». Lo hizo junto a su hija Tatiana Falcón y su nieto, el pequeño Alan Suárez, que no tuvo reparos en confesar lo bien que se lo estaba pasando, mientras esperaba que comenzara la exhibición canina prevista para las 13.00 horas. «A él le viene de herencia todo esto porque el padre era militar y ahora es policía nacional y su tío es militar», apunta su joven madre.

Las amigas María Pérez y Tere Santana también se acercaron a Santa Catalina para recorrer los diferentes estands en los que se mostraba el material que utilizan y que tienen a su disposición en caso de ser necesario las distintas unidades de las Fuerzas Armadas, un mundo por el que sienten respeto ya que son madre de guardia civil y suegra de militar, respectivamente.

«Esto es muy bonito, esto es España», sentencia María al tiempo que destaca «que ellos son los primeros que salen a auxiliar a todos cuando pasa alguna desgracia y arriesgan su vida», por eso ya es veterana en esto de las exposiciones del Ejército. Para Tere «es la primera vez» y cree que «es una buena idea que se haga».

El teniente coronel Alemán del Ejército del Aire, por su parte, comenta que esta actividad que atrae a muchos ciudadanos, está dividida atendiendo a las diferentes unidades. Así, en la zona más cercana a Luis Morote se ubica Tierra, integrada «por bastantes medios y material» y una variada gama de vehículos. A continuación, los puestos dedicados a la Armada, «con una cámara hipebárica» incluida. Seguidamente, el bloque de Aire, con una de las actividades que más interés despierta, «un simulador de vuelo del F-18». El recorrido se cierra con los estands de la Guardia Civil y la UME, muy visible también porque cuenta con varios vehículos de los que usan en sus intervenciones.

Esta muestra era el primero de los dos actos programados en la ciudad por el Día de las Fuerzas Armadas. El segundo comenzó a las 18,30 horas con el arriado de la bandera que se izó durante la mañana y se entregó a Yrichen en reconocimiento a su labor, y el homenaje a los caídos. A continuación, llego el desfile aéreo con los F-18.