La trampa peatonal de la calle Galicia

El responsable de Pura Vida es más comprensible que otros comerciantes con los nuevos trabajos de rehabilitación en la obra, aunque no da crédito al poco tiempo que ha pasado entre el pasado cierre de la calle y el actual. «Lo veo mal porque ha habido una mala gestión anteriormente por parte de los técnicos, pero esto es lo que hay que hacer ahora mismo porque la seguridad es lo primero. Es verdad que no hay que hacer una obra como las anteriores, que era de gran envergadura. Además lo están haciendo rapidito y sin maquinaria pesada», subrayó.

La de las caídas era la respuesta general en vecinos y comerciantes de la zona, que no dan crédito a que en tan poco tiempo la obra haya causado ya tantos problemas. «Más que disgustado estoy sorprendido. No nos avisaron, no nos habían dicho nada. Pero al parecer es un tema de seguridad porque hay adoquines que se levantan y la gente se cae. Por eso creo que es mejor que se lleve a cabo esta obra antes de que llegue la MetroGuagua», subraya desde su tienda de acuarios Pura Vida Manuel Fleitas.

Lo explica muy bien Fabiola Marrero. Detrás del mostrador de la Joyería Garvi, uno de los negocios clásicos de la calle con 36 años de servicio. «Siempre lo mismo. Ya es la tercera vez. Polvo, suciedad, ruidos. Tengo que tener la puerta cerrada. Y con todo eso la clientela baja mogollón. Estamos muy cansados, no sé cuánta gente he recibido aquí sentándola en la silla porque se caen. Gente joven, mayor, da igual. Se tropiezan con las obras y las baldosas están todas desniveladas. Y más atrás tuvimos el socavón que se abrió y que ahora se estaba abriendo otra vez», responde a la primera, solo con indicarle que vienes del periódico y que le vas a preguntar por la incidencia de las obras en el negocio que gestiona.

Las protestas no solo las verbalizan los negociantes

Pero las protestas no solo las verbalizan los negociantes, los vecinos también alzan la voz ante la situación. Es el caso de José Antonio, que todos los días transita la zona rumbo al Mercado Central. «El tráfico que está generando en el resto de calles está haciendo que sea imposible vivir en esta zona. Porque incluso cuando está abierta congestiona, porque no dejan pasar a los taxis por aquí. Los vecinos están cabreadísimos y se preguntan cuánto van a tardar en terminar esto, porque ahora mismo no se puede estar. Con el polvo que están levantando. Y lo peor es que esto no es un caso aislado en Las Palmas de Gran Canaria, sucede también en la calle Fernando Guanarteme», remarca rumbo a su cita diaria con la plaza de abastos.