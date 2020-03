La oposición critica que no esté el pliego de las guarderías

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o al menos dos de ellos, lanzaron estos días comunicados de prensa en los que censuran la gestión del gobierno de la ciudad en la fiscalización del servicio de las escuelas infantiles municipales, objeto de huelgas por parte de las trabajadoras debido a los impagos constantes a los que las somete Ralons. PP y CC-UxGC ven inadmisible que a estas alturas, con el contrato próximo a agotarse, no se haya concluido la elaboración de un nuevo pliego.

Eso se pregunta Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular. «¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no haya tenido tiempo en los casi cinco años que lleva Hidalgo como alcalde de tener preparado otro pliego y la licitación para la gestión de las escuelas infantiles justo para cuando terminara el contrato actual el próximo mes de agosto?», manifestó.

No es el único al que le corroe la duda. Esa sensación es compartida con Francis Candil, edil de la confluencia Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria. «El Ayuntamiento debería estar preparando los pliegos de condiciones del nuevo concurso, que debe celebrarse este año. En este asunto no caben las excusas, el Ayuntamiento tiene el deber de utilizar todos los recursos que tiene en sus manos para no conceder la prórroga a Ralons y empezar a trabajar ya en el pliego de condiciones para conceder el servicio a una empresa que gestione el servicio con más calidad y seguridad para los trabajadores, las familias y los niños», indicó.