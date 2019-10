La falta de local condena el reparto de comida a 258 familias

La asociación vecinal y solidaria de Arenales ha anunciado el cese de su actividad como consecuencia de la falta de un local adecuado para garantizar el mantenimiento de la asistencia social que presta en estos momentos. Según su presidente, José Antonio Cardoso Da Silva, en la actualidad la atención se dispensa desde un establecimiento de unos veinticuatro metros cuadrados, desde el que se atiende a unas 258 familias, que suman un total de 680 beneficiarios. Solo este mes se distribuyó unos 12.800 kilos de alimento.

El alquiler de ese pequeño local estaba siendo pagado de forma desinteresada por el presidente de Rodrigonsa, Antonio Rodríguez, hasta que falleció el pasado abril. Desde entonces, la prestación del servicio se había dado en precario bajo la esperanza de que el Ayuntamiento les cediera un local en la calle Aguadulce, 21. En julio, la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, aseguró a este periódico que el Consistorio les iba a ceder ese local y que solo se estaba pendiente de que se trasladara el personal de Salud Pública, que lo venía ocupando, a la Casa del Marino.

Sin embargo, un informe de Patrimonio y Contratación del propio Ayuntamiento, que se conoció la pasada semana, exigía, como requisitos para la cesión, la declaración de la asociación como de utilidad pública, un informe del concejal del distrito y una votación en pleno, según Cardoso. «Se nos dice entonces que nuestra asociación tendría que reunir una serie de requisitos y condiciones que para nosotros son del todo inalcanzables y absurdas», prosigue el presidente de la asociación, quien concluye así que el Ayuntamiento «nos estaba engañando».

Sin embargo, el alcalde, Augusto Hidalgo, aseguró ayer que el Ayuntamiento no tenía obligación ninguna de cederles el local. «Los bancos de alimentos tienen que cumplir una serie de requisitos: disponer de locales, infraestructuras y transporte. Lo hemos hablado con el banco de alimentos y ellos nos dejan claro que no se puede dar comida a nadie que no sea derivado por parte del Ayuntamiento», expuso.

El presidente de la asociación vecinal y solidaria de Arenales explicó que la mayor parte de las personas que atienden son derivadas por el propio Ayuntamiento. «Nos llevan toreando tres años», critica José Antonio Cardoso, «denunciamos la mentira, incompetencia, indiferencia e ineptitud de los responsables de este cierre, que no son otros que al actual alcalde del PSOE y el tripartito compuesto por Nueva Canarias y Unidas Podemos».

Insisten en que son una entidad reconocida por el Gobierno de Canarias y recuerdan que colaboran con el banco de alimentos en el reparto de comidas, con otras organizaciones para favorecer la inserción laboral y con la Fundación La Caixa, que les costea el transporte de la comida.

Pero el alcalde les acusó de mala praxis. «Yo les llegué a ver repartiendo comida en la calle y eso no se puede hacer, que hablamos de alimentos perecederos. Que sea para gente humilde no quiere decir que no deba garantizarse una línea de frío, una trazabilidad de la comida, no estamos repartiendo comida basura a la gente. Estamos revisando que no haya ninguna perversión en el sistema. Una cosa es la buena voluntad y otra que eso derive en una situación más complicada», sentenció, «tienen que regirse por las normas del banco de alimentos, que son de una directriz europea».

«Si han tomado la decisión de cerrar no es nuestra responsabilidad como no era nuestra responsabilidad darles un local», añadió el regidor, «tienen que atender a la gente derivada de nuestros servicios sociales, que se seguirán derivando a los otros que existen en la ciudad sin ningún tipo de problemas».