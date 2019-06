La edila Carmen Guerra coquetea con salir del PP municipal

La configuración del nuevo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha encontrado con un obstáculo inesperado: la conformación del grupo municipal popular. La concejala Carmen Guerra se negó durante horas a firmar la constitución de la agrupación del PP porque, según fuentes municipales, quería tener la dedicación exclusiva. Esto hizo que el PP enviara la estructuración del grupo municipal con la firma de los otros seis concejales que tendrá en este mandato: Pepa Luzardo, Ángel Sabroso, Rosa Viera, Ignacio Guerra, María Amador y Víctor Moreno. Ayer finalmente se sumó al resto de sus compañeros. La dedicación exclusiva garantiza a los concejales de gobierno y a parte de los de la oposición un salario. Para quienes no tengan reconocida esta condición, la administración solo le paga por asistencia a comisiones y plenos, con un máximo de siete sesiones mensuales. El año pasado, esta actividad garantizó ingresos entre los 4.235 euros y los 8.715 euros anuales en función de la asistencia a un mayor o menor número de sesiones plenarias y comisiones.

El problema del caso que origina Carmen Guerra es que no todos los concejales de la oposición tienen derecho a la dedicación exclusiva. Para un municipio con la población que tiene Las Palmas de Gran Canaria, el número de concejales con este régimen retributivo reconocido no puede superar los veinte. De ellos, diecisiete recaerán en el grupo de gobierno, mientras que los tres restantes se tendrían que repartir entre PP y Ciudadanos ya que CC-UxGC no consiguió los tres concejales necesarios para ser considerado como un grupo municipal y, por tanto, pasa a formar parte del grupo mixto. Así las cosas, y en función del número de ediles de los dos partidos (siete el PP y tres Ciudadanos), estaba previsto que dos dedicaciones exclusivas fueran para los populares y la otra, para la formación naranja.

Carmen Guerra, que concurrió en las últimas elecciones en el quinto puesto de la lista del PP, aspiraba a volver a cobrar la dedicación exclusiva, como hizo en el mandato pasado, cuando ingresó por este concepto 34.556,2 euros brutos anuales. Pero el grupo municipal reservaba sus dos plazas para Luzardo y Sabroso, lo que según fuentes municipales provocó el malestar de la edila.

Este periódico contactó ayer con Carmen Guerra, pero se negó a hacer ninguna declaración al respecto. Desde el Partido Popular se mantuvo la misma postura, si bien se confirmaron los hechos.

A última hora de la mañana de ayer Carmen Guerra acudió a las oficinas municipales para sumar su firma a la constitución del PP local.

Antes de eso, Guerra tenía ante sí tres opciones posibles: acatar la disciplina de grupo y cobrar solo por asistencia a plenos y comisiones; no integrarse en el grupo municipal popular y quedarse como concejala no adscrita, lo que reduciría su presencia en comisiones por cuanto que tendría que negociar su asistencia con los otros dos ediles del grupo mixto; o bien presentar su dimisión y permitir que corriera la lista, lo que hubiera abierto las puertas del Ayuntamiento a Eliezer Santana.

Para el PP, la salida de Carmen Guerra tendría repercusiones económicas puesto que los grupos cobran una parte fija (700 euros mensuales) y otra de cien euros por cada edil electo. La marcha de Guerra supondría dejar de ingresar 1.200 euros al año. El PP cobraría cada mes 1.300 euros en vez de los 1.400 que le corresponderían con Carmen Guerra con ellos.