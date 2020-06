«Hay quien cobra exclusividad y no pasa por el Ayuntamiento»

— Beatriz Correas y usted se han encontrado con reparos de sus antiguos partidos para que participen en comisiones y plenos...

— Lo primero que se debe aclarar es que el grupo de gobierno está actuando en base a la legalidad, con un informe de la secretaría general. Lo que se votó el pasado pleno era ese informe, teniendo en cuenta toda la ley. Pero los partidos de la oposición se ponen a colocarnos obstáculos. Los no adscritos existen. Tome esa decisión, por cierto antes que Beatriz, con lo que soy la primera en integrar ese grupo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

— ¿Por qué decide ahora salir del grupo político municipal del PP?

— Hace justo un año que me presenté a las elecciones y en ese momento, con la predisposición del partido y la mía intentamos que los ciudadanos tuvieran confianza en nosotros. La sorpresa vino cuando se forma el grupo político municipal, que mandan seis nombres y el mío no está en esa lista. Desde el primer momento es evidente que no querían que yo estuviera en el grupo. Y de esos polvos esos lodos. Eso está escrito en secretaría general. He tardado casi un año porque ha sido una decisión muy difícil pero he dicho hasta aquí hemos llegado. Quiero dejar claro que dejo el grupo municipal pero no abandono el partido.

— ¿No afrontó esa realidad en aquel momento?

— La otra decisión que tomaron fue que yo no formara parte de ninguna comisión en el Ayuntamiento. Pero eso lo reconsideraron y me dejaron una comisión al mes y otra que es la de honores y distinciones, que solo se reúne a tal efecto. No lo hicieron para darle la contenido a mi trabajo. Además de muchísimas cosas que no voy a comentar que me llevaron a tomar esta decisión. Donde a uno no lo quieren uno no debe estar. Me ha costado porque llevo 26 años en este partido, con sus buenos y sus malos momentos.